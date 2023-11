Gratis Assassin's Creed-Spiel jetzt abstauben - Ubisoft verschenkt Syndicate, aber nur für kurze Zeit!

Ubisoft verschenkt aktuell AC Syndicate.

Black Friday, Cyber Week – aktuell können wir uns vor Angeboten kaum retten. Das gilt auch für den Ubisoft Store. Inmitten all der Rabatte befindet sich aber auch ein Giveaway, das uns keinen einzigen Cent kostet. Der Publisher verschenkt aktuell nämlich mit Assassin's Creed Syndicate ein Spiel, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

So sichert ihr euch Assassin's Creed Syndicate gratis

Normalerweise verkauft Ubisoft das Action-Adventure von 2015 für rund 40 Euro im Ubisoft Store. Das Geld könnt ihr euch auf dem PC jetzt sparen. Dafür müsst ihr nur folgendes tun:

Folgt dem Link zur Aktionsseite von Ubisoft. Loggt euch mit eurem Ubisoft Connect-Account bei Ubisoft ein. Besitzt ihr noch keinen Account, könnt ihr dort einen erstellen. Klickt auf den "Ubisoft Connect PC"-Button. Öffnet Ubisoft Connect oder ladet den Launcher herunter. "Kauft" das kostenlose Spiel, um es eurer Ubisoft-Bibliothek hinzuzufügen. Und schon könnt ihr es auf dem PC (über den Launcher) herunterladen und losspielen.

Alternativ könnt ihr das Spiel auch im Ubisoft Störe über den Browser suchen und euch sichern.

Wie lange kann ich mir AC Syndicate kostenlos sichern? Ihr habt bis zum 6. Dezember 2023 um 15:00 Uhr Zeit, Syndicate eurem Ubisoft-Account ohne Kosten hinzuzufügen.

Wie sieht es auf der PlayStation und Xbox aus? Bei dem Giveaway handelt es sich um die Standard Edition für den PC. Das Angebot gilt leider nicht auf den Konsolen.

AC Syndicate ist besser als sein Ruf

Darum geht's: In AC Syndicate kämpfen wir als Assassinen-Geschwisterpaar Evie und Jacob Frye während der Industriellen Revolution gegen die Templer und soziale Ungerechtigkeit. Oberschurke Crawford Starrik kontrolliert nicht nur die Straßengangs in London, sondern hat auch in den hohen gesellschaftlichen Schichten seine Finger im Spiel.

Unser Test-Video zu Assassin's Creed Syndicate:

8:24 Assassin's Creed Syndicate - Test-Video: Überraschung in London - Test-Video: Überraschung in London

Auch wenn Syndicate nicht gerade die Top-Listen der Assassin's Creed-Spiele anführt – was mit an den damals technisch schlechten Konsolenversion und Innovationsarmut liegt – lohnt sich der Ausflug nach London.

Die stimmige Open World und interessanten Missionen wissen zu begeistern. Und auch das sympathische Geschwisterduo stellt einen Pluspunkt dar. Während Jacob im Kampf eher auf eine direkte Konfrontation und seine Gang setzt, geht Evie beispielsweise mit ihrem Greifhaken heimlicher vor, was für spielerische Abwechslung sorgt.

Gerade für lau solltet ihr also ruhig einen Blick in das Spiel wagen, das dank eines späten Patches mittlerweile sogar auf der PlayStation rund läuft.

Habt ihr AC Syndicate bereits gespielt, oder holt ihr es jetzt vielleicht endlich nach?