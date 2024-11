4k 60 fps-Update für Assassin's Creed Syndicate ist da - Alle Patch Notes im Überblick

Jacob und Evie können wir jetzt in 4K erleben.

Auch wenn Assassin's Creed Syndicate mittlerweile schon über 9 Jahre auf dem Buckel hat, hat es heute recht spontan einen neuen Patch spendiert bekommen. Dabei geht es aber nicht etwa um Bug-Fixes, sondern um eine technische Aufwertung, die sogar die neue PS5 Pro berücksichtigt.

Ab wann ist der Patch verfügbar? ab dem 19. November 2024 (also heute)

ab dem 19. November 2024 (also heute) Wie groß ist das Update? PlayStation: 0,75 GB Xbox: rund 32 GB



AC Syndicate lässt sich ab heute in 4K 60 fps spielen

Obwohl die PS5 die leistungsstärkere Konsole ist, war es lange Zeit kein Genuss, das PS4-Spiel über die Abwärtskompatibilität auf der neuen Konsole zu erleben. Bugs und Glitches, aber vor allem das Flackern machten es quasi unspielbar.

Das Update 1.53 schuf Abhilfe, allerdings geht da noch mehr. Wie wäre es etwa mit einer Bildwiederholungsrate von 60 fps? Andere Titel wie etwa AC Origins und AC Odyssey kamen immerhin auch nachträglich in den Genuss dieser technischen Aufwertung.

Tatsächlich gab es schon Gerüchte, dass Assassin's Creed Syndicate ebenfalls noch einen 60 fps-Patch verpasst bekommt, der nun gestern endlich bestätigt wurde.

8:24 Assassin's Creed Syndicate - Test-Video: Überraschung in London - Test-Video: Überraschung in London

Autoplay

Das Update beschränkt sich laut Ubisoft wirklich nur auf die Anpassung der Framerate und Auflösung. Entsprechend kurz fallen die Patch Notes aus:

Xbox (~31,8 GB)

Xbox Series X

4K-Auflösung bei 60 FPS

Xbox Series S

Auflösung von 1080p bei 60 FPS

PlayStation (~0,75 GB)

PS5 & PS5 Pro

Auflösung von 1080p bei 60 FPS

4K-Auflösung bei 60 FPS

Ob abseits davon noch irgendwelche Bugs gefixt wurden, lässt sich so nicht sagen. Auch wenn die Patch Notes nicht davon berichten, könnte Ubisoft noch an weiteren Stellschrauben gedreht haben, die nur einfach nicht explizit genannt wurden.

Assassin's Creed Syndicate erschien im Oktober 2015 für PS4, Xbox One und PC. Das Spiel war der letzte Ableger vor der neuen Rollenspiel-Ausrichtung (Origins, Odyssey, Valhalla) und ließ uns zwischen den beiden Hauptfiguren und Geschwistern Evie und Jacob wechseln.

Was sagt ihr zum Patch? Werdet ihr Assassin's Creed Syndicate danach noch einmal anschmeißen, um es in 60 fps und 4K-Auflösung zu erleben? Oder lockt euch so ein Patch nicht mehr hinter dem Ofen hervor?