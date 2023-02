Assassin's Creed: Der berüchtigte, unspielbare Teil bekommt endlich einen Patch für PS5

Offiziell gibt es aktuell nur einen einzigen Teil der Assassin's Creed-Hauptreihe, auf den Fans auf PS5 verzichten müssen, nämlich das allererste Assassin's Creed. Allerdings gibt es ein weiteres Spiel, das auf Sonys neuester Konsole bislang nur mit Einschränkungen spielbar ist: Assassin's Creed Syndicate.

Zwar lässt sich das Spiel theoretisch auf PS5 starten, es hat aber mit gravierenden grafischen Fehlern bei der Abwärtskompatibilität zu kämpfen, die auf PS4 nicht auftreten. Das ist besonders ärgerlich für alle mit PS Plus Extra- oder Premium-Abo, da Syndicate hier zwar enthalten, aber nur auf Last Gen problemlos spielbar ist. Knapp acht Jahre nach dem ursprünglichen Release hat Ubisoft jetzt einen Patch für das Spiel angekündigt, der genau diesen Problem endlich lösen soll.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Wie der offizielle Account von Assassin's Creed auf Twitter angekündigt hat, bekommt das Spiel schon morgen, am 23. Februar, ein neues Update für PlayStation 4. Das mag erst einmal verwunderlich klingen, da das Spiel schließlich auf PS5 mit Grafikfehlern zu kämpfen hat, allerdings gibt es keine dedizierte PS5-Version von AC Syndicate. Das Spiel läuft also per Abwärtskompatibilität in der PS4-Fassung auf PS5.

Das Update 1.53 soll demnach "einen Fix für Flacker-Probleme beim Spielen auf PlayStation 5" bringen. Gemeint dürften hiermit die Lichtfehler sein, die bei vielen Spieler*innen auftreten, wenn sie AC Syndicate auf der PS5 anwerfen. Ob das Update dieses Problem tatsächlich löst und Syndicate dann ohne Einschränkungen auf PS5 spielbar ist, muss sich natürlich noch zeigen.

Wann geht das Update 1.53 live? Der AC Syndicate-Patch soll am 23. Februar um 12 Uhr mittags deutscher Zeit erscheinen.

Das wissen wir zur Zukunft von Assassin's Creed

Damit erscheint das Syndicate-Update kurz nachdem der neueste Teil Assassin's Creed Valhalla offiziell sein allerletztes Update erhalten hat. Damit ist es mit der erfolgreichen Reihe aber natürlich noch nicht vorbei. Ubisoft hat aktuell sogar eine ganze Reihe von AC-Projekten in der Pipeline. Eine Übersicht aller angekündigten und gemunkelten Assassin's Creed-Spiele gibt es hier.

