Gratis auf Steam im Januar 2026: Alle Spiele mit 100% Rabatt im Überblick - Für diesen Racer habt ihr nur noch wenige Stunden Zeit

Valve zeigt sich auf Steam aktuell spendabel und bietet noch bis zum 30 und 31. Dezember 2025 zwei kostenlose Games an.

Linda Sprenger
18.01.2026 | 08:00 Uhr

Diese Titel könnt ihr euch aktuell kostenlos bei Steam unter den Nagel reißen. Diese Titel könnt ihr euch aktuell kostenlos bei Steam unter den Nagel reißen.

Auf Steam gibt es regelmäßig Titel, die temporär kostenlos zu haben sind. Wir haben uns durch Valves Plattform gewühlt, damit ihr es nicht tun müsst und listen hier alle aktuellen Gratis-Spiele auf. Sollten weitere kostenlose Spiele dazukommen, wird dieser Artikel geupdatet.

Update, 18. Januar 2026 - Neues Gratis-Spiel wurde hinzugefügt: Initial Drift Online.

Diese Spiele gibt es aktuell gratis auf Steam (Januar 2026)

  • Initial Drift Online (100 Prozent Rabatt)

Wie lange ist Initial Drift Online noch kostenlos? Bis zum 18. Januar 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit. Also beeilt euch: Der Racer vom Indie-Entwickerstudio RewindApp ist nur noch heute kostenlos zu haben und wird ab abends wieder zum ursprünglichen Preis von 4,99 Euro angeboten.

Video starten 32:12 Neue Spiele im Januar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Was ist Initial Drift Online für ein Spiel? Der Racer ist optisch offenbar an alte PS1-Racer wie Gran Turismo angelehnt, allerdings handelt es sich hier nicht um ein Singleplayer-Rennspiel, sondern um ein MMO mit einer halboffenen Spielwelt.

Wir klemmen uns also online hinters Steuer und fahren Multiplayer-Rennen gegen andere Spieler*innen und Spieler. Dabei düsen wir durch eine an Japan angelehnte Spielwelt, konkret durch die drei Schauplätze "Die Straße nach Irohazaka", Der Berg Haruna" sowie "Der Berg Akagi".

Die Meinungen der Community auf Steam fallen allerdings gemischt aus. Einige kritisieren die Steuerung, für andere stellt Initial Drift Online allerdings durchaus ein spaßiges kleines Rennspiel dar, das sich gemeinsam mit Freund*innen genießen lässt.

GamePro.de updatet diesen Artikel regelmäßig, sollten weitere kostenlose Spiele auf Steam dazustoßen.

Und an dieser Stelle fragen wir wie immer unsere liebe GamePro-Community: Habt ihr euch die aktuellen Gratis-Spiele schon geschnappt und welche Empfehlungen auf Steam habt ihr aktuell außerdem auf Lager? Verratet es uns gerne unten in der Kommentarsektion. Wir sind sehr auf eure Antworten gespannt.

