Pokopia kündigt erstes Event an und es gibt drei exklusive Pokémon, die ihr verpassen könnt

Alle Infos zum ersten Event von Pokémon Pokopia.

Pokémon Pokopia wird zeitlich begrenzte Events bekommen. Das erste davon wurde jetzt offiziell angekündigt und bringt gleich drei neue Pokémon mit, die ihr exklusiv während des Event-Zeitraums für eure Spielwelt freischalten könnt.

Alle Infos zum ersten Pokopia-Event

Zeitraum: 09. bis 24. März 2026

09. bis 24. März 2026 Neue Pokémon: Hoppspross, Hubelupf und Papungha

Hoppspross, Hubelupf und Papungha Neue Deko-Items: Picknick-Möbel

1:01 Lohnt sich Pokémon Pokopia? Unser Fazit-Video zur gemütlichen Cozy-Sandbox!

Autoplay

Das passiert während des Events

Auf Englisch heißt das Event “More Spores für Hoppip”, also etwa “Mehr Sporen für Hoppspross”. Das fliegende Pflanzenpokémon wird entsprechend die Hauptrolle übernehmen, nachdem es auf eurer Insel auftaucht.

Im Rahmen einer neuen Quest erscheinen in der Spielwelt spezielle Baumwoll-Sporen, die ihr einsammeln und zu neuen Deko-Items mit Picknick-Thematik umbauen könnt.

Die braucht ihr dann wiederum, um die neuen Habitate für Hubelupf und Papungha zu bauen, damit sich die beiden bei euch ansiedeln. Wie das Habitate-System funktioniert, erfahrt ihr in unserem Test zu Pokémon Pokopia.

Exklusiv während des Events könnt ihr euch Hoppspross, Hubelupf und Papungha sichern. (Bild © The Pokémon Company)

Alle drei Pokémon sind exklusiv

Nun sind neue Pokémon natürlich eine gute Sache, allerdings ist das Trio laut der Pokémon Company nur während des Event-Zeitraums zu kriegen. Sie können ”nicht außerhalb des Events angetroffen werden”, heißt es (via pokemon.com).

Da es in Pokopia nach derzeitigem Wissensstand keine Tausch-Funktion für bereits entdeckte Monster gibt, sieht es nach dem 24. März also düster für Fans von Hoppspross und seinen zwei Freunden aus.

Möglich wäre etwa, dass Events sich zu späteren Zeitpunkten wiederholen, was bei aktuellen Live-Service-Spielen nicht unüblich ist. Für Pokopia ist das allerdings derzeit nicht bestätigt.

Welche Voraussetzungen muss ich zur Teilnahme erfüllen?

Damit das Event bei euch ausgelöst wird, müsst ihr bereits ein Pokémon Center repariert haben. Das geschieht im Laufe der Hauptquest automatisch, wenn ihr das erste Gebiet Welkwüstia wieder auf Vordermann bringt.

Bis dahin können allerdings bereits mehrere Gameplay-Stunden ins Land ziehen, abhängig davon, wie viel ihr zuvor dekoriert und erkundet habt.

Auf Online-Cloud-Inseln ist das Event nicht spielbar.

Was denkt ihr: Freut ihr euch auf kommende Events oder stimmt euch die zeitliche Exklusivität der neuen Pokémon pessimistisch?