Marathon erklärt, wie die Content-Seasons funktionieren - und eine Entscheidung dürfte nicht allen gefallen

Marathon wird im Rahmen von Season-Updates mit neuen Inhalten versorgt – wie viele andere Shooter auch.

Bungies neuer Extraction-Shooter Marathon ist ein Live-Service-Spiel und damit auf eine lange Lebenszeit ausgelegt. Dementsprechend müssen Spieler*innen immer wieder mit neuen Inhalten und Herausforderungen bei Laune gehalten werden.

Wie bei anderen Shootern auch wird es deshalb bei Marathon Content-Seasons geben, mit denen immer wieder neue Inhalte ins Spiel kommen. Wie genau das ablaufen wird, hat Bungie nun in einem ausführlichen Blogpost erläutert.

Die wichtigsten Infos zu den Marathon-Seasons im Überblick

Dauer: jeweils ca. 3 Monate

jeweils ca. 3 Monate Inhalte: neue Ausrüstung, Hüllen, Zonen, Events und auch Gameplay-Elemente

Bungie betont, dass sämtliche Season-Updates kostenlos für alle Spieler*innen sein werden – ihr benötigt also keine kostenpflichtigen Erweiterungen oder DLC-Pakete.

In jeder Season könnt ihr Aufträge erfüllen, um bei den einzelnen Fraktionen in der Gunst zu steigen, bessere Ausrüstung zu kriegen und Zugriff auf stärkere Waffen zu bekommen. Dadurch steigert ihr gleichzeitig auch euren "Power Floor" und damit die Optionen, die euch zur Verfügung stehen.

Ihr levelt also nach und nach auf, könnt dadurch höherwertige Aufträge annehmen und auch besseren Loot bekommen.

Erzwungener Reset am Ende jeder Season

Und jetzt das, was vermutlich nicht allen schmecken dürfte. Wie Bungie ebenfalls mitteilt, wird der Fortschritt einer Season am Ende komplett zurückgesetzt. Das bedeutet, dass ihr:

Ausrüstung

Auftragsfortschritte

Fortschritt bei Fraktionen

und das Spieler-Level

verliert und jeweils von vorne anfangen müsst. Kosmetische Items und Anpassungsmöglichkeiten dürft ihr hingegen behalten. Bungie begründet diese Entscheidung folgendermaßen:

"Durch saisonale Resets bleibt das Spiel spannend, Beute fühlt sich sinnvoll an und es gibt immer eine gute Gelegenheit, wieder ins Spiel einzusteigen oder einen Freund mitzubringen, ohne das Gefühl zu haben, den Anschluss zu verpassen."

Die erste Season heißt "Death is the First Step" und geht direkt mit dem Spiel am 5. März 2026 an den Start. Was euch darin genau erwartet, lest ihr auf der nächsten Seite.