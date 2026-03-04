Crimson Desert Test: An diesem Datum und zu dieser Uhrzeit erscheint unser Review zum Open World-Action-Adventure

Wann erscheint unser Test zu Crimson Desert?

Am 19. März 2026 erscheint mit Crimson Desert eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres. Wir sind bereits in der Welt von Pywel unterwegs und klopfen das Abenteuer von Kliff und den Greymanes auf Stärken und Schwächen ab. Wann unser Test erscheint, erfahrt ihr hier.

Dann erscheint der GamePro-Test zu Crimson Desert

Während wir euch aktuell noch nichts zum eigentlichen Spiel verraten dürfen, können wir zumindest schon bekannt geben, ab wann die Tests zum Open World-Action Adventure erscheinen dürfen.

Test-Embargo: 18. März 2026, 23:00 Uhr

Damit erscheinen die Reviews exakt 24 Stunden vor dem eigentlichen Release, der findet nämlich am 19. März auf PlayStation 5, Xbox Series, PC und Mac statt – ebenfalls um 23:00 Uhr. Eine aktuelle Vorschau könnt ihr euch im Video unten anschauen.

29:34 Für Crimson Desert müsst ihr nur alles vergessen, was ihr über Open Worlds gelernt habt

Wir werden das Thema natürlich auch über den Release hinaus für euch begleiten und euch mit Guides, Technik-Checks, Talks und mehr zu Crimson Desert versorgen.

Vor ein paar Tagen erschien bereits ein erster Technik-Eindruck von Digital Foundry, der ein positives Bild zur PC-Version zeichnet. Ob sich der Eindruck über das gesamte Spiel und auch auf den Konsolen hält, bleibt natürlich noch abzuwarten.

Wenn ihr bis zum Test noch alles Wichtige zum Spiel in Erfahrung bringen wollt, haben wir das für euch in unserem Hub zusammengetragen – dort könnt ihr alles zur Spielwelt, dem Gameplay, der Story, den Charakteren und vielen weiteren Dingen nachlesen. Im zweiten Artikel erfahrt ihr, wie viel Platz ihr für das Spiel auf euren Festplatten machen müsst.

Wenn ihr bestimmte Fragen habt, die euch für den Test interessieren, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir versuchen, so viele Antworten wie möglich zu liefern.

Freut ihr euch auf Crimson Desert oder seid ihr noch skeptisch, ob das "Ich will alles"-Spiel auch Spaß macht? Schreibt auch das sehr gern in die Kommentare!