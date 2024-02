Dieses PS4 und PS5-Spiel ist plötzlich kostenlos und beschert euch zwei super einfache Platin-Trophäen

Dieses Spiel gibt es gerade kostenlos im PS Store.

Ah, wir alle lieben Gratis-Spiele! Im PS Store ist jetzt ein kleiner aber feiner Platformer bzw. Puzzler aufgetaucht, der aktuell sowohl für die PS4 und PS5 kostenlos heruntergeladen werden kann, und das ganz ohne PS Plus. Zwei einfache Platin-Trophäen gibt's oben drauf.

Um dieses Spiel im PlayStation Store geht es:

Ping Redux

Plattformen: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Preis: Aktuell kostenlos (seit 16. Februar 2024)

Aktuell kostenlos (seit 16. Februar 2024) Community-Wertung im PS Store: 3.72 Sterne bei 297 Wertungen

Was ist das für ein Game? In der Beschreibung im PS Store wird Ping Redux als "Ping Pong-Puzzle-Spiel" beschrieben. Dabei springt ihr von Wand zu Wand und durchbrecht Blöcke, um am Ende eines jeden Levels eine saftige Orange zu erreichen. Ping Redux bietet dabei über 100 Levels und 12 Bosse, die ihr besiegen müsst.

Unklar ist, wie lange Ping Redux noch gratis erhältlich sein wird. Also schlagt am besten sofort zu und packt euch den Titel in eure Bibliothek.

Übrigens: Heute Abend werden die PS Plus Essential-Spiele für den Monat März 2024 enthüllt, ein Gratis-Game wurde bereits geleakt:

Ping Redux beschert euch schnell Doppel-Platin

Doppel-Platin: Ihr bekommt aktuell sowohl die PS4- als auch die PS5-Version von Ping Redux kostenlos, beide Versionen haben jeweils eine eigene Trophäen-Liste, ihr könnt also zwei Platin-Kelche abstauben, wenn ihr wollt.

Laut psnprofiles.com sind die Trophäen sowie die begehrte Platin hier schnell verdient, fast die Hälfte aller Zocker*innen (genauer gesagt 47,83 Prozent) von Ping Redux haben die begehrte Platin-Trophäe ergattert.

Wie euch das untere Video zeigt, kann Platin innerhalb von nur 40 Minuten freigespielt werden. Wobei es sich bei dem YouTuber um einen geübten Spieler handelt, womöglich braucht ihr also ein wenig länger:

Am meisten Zeit dürfte es wohl beanspruchen, die Trophäe "1000 Deaths" zu erspielen, bei der ihr 1000 Mal sterben müsst, was wohl etwas Farming beansprucht, wie der Ersteller des oberen Videos in der Beschreibung auf YouTube erklärt.

Werdet ihr euch Ping Redux herunterladen?