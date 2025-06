One Piece-Fans können nicht glauben, dass diese große Enthüllung im Manga bereits 7 Jahre her ist und bis heute weiß niemand, was es damit auf sich hat

Der gigantische Strohhut in One Piece ist vor fast genau sieben Jahren aufgetaucht - und bis heute wissen wir nicht, wem er gehört. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

In seinen inzwischen 26 Jahren hat One Piece-Schöpfer Eiichiro Oda so einige Mysterien eingeführt - und einige davon sogar aufgelöst. Eines bleibt allerdings seit fast genau sieben Jahren ungelöst und wird in der Community angesichts des Jahrestags seines Auftauchens wieder rege diskutiert.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text gehen wir auf die One Piece-Ereignisse im Reverie-Arc (Kapitel 903 bis 908) sowie auf einen kleinen Teil des aktuellen Elbaf-Arcs (Kapitel 1.126 ff.) ein. Ihr könnt den Manga wie gewohnt auf der offiziellen Shueisha-Verlagsseite "Mangaplus" nachlesen.

Dieser Strohhut passt mit Sicherheit nicht auf Ruffys Kopf

Am 4. Juni 2018 verblüffte Mangaka Eiichiro Oda die One Piece-Leser*innen mit einer der rätselhaftesten Szenen der bisherigen Geschichte. In Kapitel 906, das den Titel "Das Heilige Land, Mary Joa" trägt, wurde ein gigantischer Strohhut in einer gefrorenen Kammer in Mary Joa gezeigt.

Nicht nur das: Das Kapitel ist zeitgleich auch das inoffizielle Debüt von Imu, denn vor dem gigantischen Strohhut steht die schweigende Silhouette des mutmaßlichen One Piece-Antagonisten.



Angesichts des siebten Jubiläums dieses Mangapanels rufen sich die Fans das Geschehene nochmals in Erinnerung und können nicht glauben, dass das tatsächlich schon sieben Jahre her ist.

Viele Theorien, keine Bestätigung

Natürlich ist die Community weiterhin fleißig am rätseln, was es mit dem gigantischen Strohhut auf sich hat. Einige der prominenteren Ansätze umfassen:

Viele Fans sind überzeugt, dass der riesige Strohhut dem ersten Joy Boy gehörte und als eine Art Relikt oder Trophäe von der Weltregierung aufbewahrt wird. Diese Theorie verlor allerdings durch Joy Boys erste offizielle Darstellung im Jahr 2024 ein wenig an Glaubwürdigkeit.

ein wenig an Glaubwürdigkeit. Eine alternative Erklärung des YouTubers "Mr Morj" meint, dass der Strohhut als eine Art Überwachungsinstrument fungiert, das der Weltregierung hilft, potenzielle Bedrohungen zu identifizieren – hierfür wurden aber bisher die geringsten Belege erbracht.

meint, dass der Strohhut als eine Art Überwachungsinstrument fungiert, das der Weltregierung hilft, potenzielle Bedrohungen zu identifizieren – hierfür wurden aber bisher die geringsten Belege erbracht. Ebenfalls spekuliert wird über eine mögliche Verbindung zu Zunesha, dem riesigen Elefanten: Diese Theorie besagt, dass der Strohhut möglicherweise ursprünglich diesem gigantischen Wesen gehörte, als es noch deutlich kleiner war.

Die Hoffnung, dass wir schon bald die Wahrheit über den gigantischen Strohhut erhalten, denn Eiichiro Oda nutzt den Elbaf-Arc für zahlreiche Enthüllungen, auf die wir ebenfalls lange warten mussten:

Im aktuellen Reddit-Post zu dem Strohhut kristallisiert sich zudem eine weitere, lose Theorie heraus. Denn rein größentechnisch würde er zumindest auf den Kopf eines Riesen passen – die natürlich prominent und in großer Zahl im aktuellen Elbaf-Arc vertreten sind. Welcher Riese das sein könnte, ist eine andere Frage.

Was glaubt ihr, wem der gigantische Strohhut tatsächlich gehört?