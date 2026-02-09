Gratis für PC im Februar 2026: Schnappt euch jetzt 3 kostenlose Spiele via Steam und Epic - und für eines habt ihr nur noch heute Zeit

Diese Spiele bekommt ihr jetzt gratis via Steam und Epic Games Store.

Steam und der Epic Games Store locken auch im Februar 2026 mit kostenlosen Titeln. Wie so häufig steht euch allerdings nur ein kleines Zeitfenster offen, in dem ihr euch die Gratis-Spiele unter den Nagel reißen könnt. Hier listen wir alle kostenlosen PC-Titel des aktuellen Monats für euch auf.

Gratis auf Steam im Februar 2026

Magellania - Kostenlos bis zum: 9. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit regulärer Preis: 8,19 Euro

- Kostenlos bis zum: 9. Februar um 19 Uhr deutscher Zeit

36:27 Neue Spiele im Februar - Vorschau-Video für PC und Konsolen

Magellania richtet sich insbesondere an Fans von rundenbasierten Rollenspielen. Denn der ursprünglich im März 2021 veröffentlichte Indie-Titel von Entwickler Illunsoft lässt euch im Stile von Titeln wie Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics Runde für Runde Feinde auf dem Schlachtfeld erledigen. Magellania steht aktuell bei einer positiven Wertung auf Steam.

Wer sich den Rundentaktik-Titel sichern will, sollte das am besten sofort machen. Der kleine Titel wird nur noch bis heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit zu einem Rabatt von 100 % auf Valves Plattform angeboten und ist anschließen wieder zum regulären Preis von rund 8 Euro verfügbar.

Auf der zweiten Seite dieses Artikels listen wir die Spiele für euch auf, die ihr euch aktuell bei Epic komplett kostenlos sichern könnt.