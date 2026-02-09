ARC Raiders-Fan besiegt einen der härtesten Gegner auf eine fast unglaubliche Art: Springt auf ihn, platziert Bombe, hüpft zum nächsten und überlebt alles

In nur knapp 45 Sekunden verwandelt dieser Raider gleich zwei fliegende Panzer in Altmetall.

Jonas Herrmann
09.02.2026 | 06:00 Uhr

Raketenkanoniere sind in ARC Raiders nicht umsonst berüchtigt.

Raketenkanoniere gehören zu den gefährlichsten Gegnern in ARC Raiders. Diese dick gepanzerten Drohnen nehmen euch mit Raketen aufs Korn und verfolgen euch gnadenlos. Zumindest ein Raider hat aber offenbar keine Angst vor den fliegenden Panzern.

Der wohl abgefahrenste Stunt, den wir in ARC Raiders gesehen haben

Wer sich alleine mit einem Raketenkanonier anlegt, braucht gute Waffen, ausreichend Heilgegenstände und im besten Fall einen Ort, der Deckung von oben und mehreren Richtungen bietet. Auf offenem Feld hat man kaum eine Chance gegen einen, zwei sind quasi ein sicheres Todesurteil.

Dass es aber auch anders geht, zeigt der YouTuber "neofreedee" in einem kürzlich veröffentlichten Video, das so absurd ist, dass man es erstmal richtig erklären muss.

Am Anfang des Clips steht er schon auf einem Raketenkanonier. Wie er dort hinauf gekommen ist, ist leider nicht zu sehen. Während er eine Deadline-Mine legt, nimmt ihn schon ein zweiter Raketenkanonier ins Visier.

Der Raider springt ab und nutzt einen Greifhaken, um sich zum zweiten Gegner zu ziehen, während der erste durch die Mine explodiert. Der Greifhaken löst sich kurzzeitig sogar wieder, aber er schafft es, in der Luft noch einmal zu treffen und sich hochzuziehen.

Als nächstes platziert er zuerst einen Krachmacher und danach eine weitere Deadline-Mine. Durch einen Bug sorgt der Krachmacher nämlich dafür, dass die Mine ihm selbst keinen Schaden zufügt.

Zu guter Letzt explodiert die Mine und zerstört auch den zweiten Raketenkanonier. Der Raider "surft" auf dem Wrack Richtung Boden und landet dort sicher und unverletzt. Und ja, das ist genauso episch, wie es klingt.

Das Video ist ziemlich beeindruckend, wäre ohne die Hilfe eines anderen Raiders aber möglicherweise gar nicht möglich gewesen. Wenn man genau hinschaut, sieht man nämlich, dass jemand auf die zweite Drohne schießt, während der User darauf steht.

Dieser Angriff könnte verhindert haben, dass der Raketenkanonier eine Rolle in der Luft macht und den Raider so abwirft. Selbst die härtesten Hunde an der Oberfläche sind eben noch stärker, wenn sie im Team zusammenarbeiten.

Was haltet ihr von diesem Clip?

Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

