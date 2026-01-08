Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026

Alle aktuellen Geschenk-Codes für Heartopia.

In der kostenlosen Lifesim Heartopia könnt ihr wieder regelmäßig kostenlose Geschenk-Codes einlösen, um Ressourcen oder besondere Items zu erhalten. Hier findet ihr alle aktuellen Codes und ihre jeweiligen Belohnungen.

Alle Gratis-Codes in Heartopia

a7k9m2q8l – 5x Wishing Star, 3x Repair Kit, 10x Blueberries (bis 31. März)

– 5x Wishing Star, 3x Repair Kit, 10x Blueberries (bis 31. März) letsbuild – 15x Wishing Star, 5.000x Gold, 10x Fertilizer (bis 31. März)

– 15x Wishing Star, 5.000x Gold, 10x Fertilizer (bis 31. März) specialgift0103 – 100x Moonlight Crystal (bis 7. Februar)

– 100x Moonlight Crystal (bis 7. Februar) heartopia0108 – 100x Moonlight Crystal (bis 7. Februar)

– 100x Moonlight Crystal (bis 7. Februar) mylittlepony – 100x Moonlight Crystal (bis 7. Februar)

Letzte Aktualisierung am 08. Januar 2026.

2:03 Die kostenlose Lifesim Heartopia ist jetzt erschienen und lässt euch allein oder im Koop euer idyllischen Zuhause erschaffen

Weitere Belohnungen für das Gacha-Game

In der ersten Woche verspricht das Entwicklerteam jeden Tag einen neuen Code. Wir werden den Artikel entsprechend aktualisieren. Zur Feier des Releases bekommt ihr außerdem zusätzliche Belohnungen, wenn ihr euch täglich einloggt.

Wenn ihr zwischen dem 31. Januar und dem 16. Februar vorbeischaut, bekommt ihr ebenfalls nur für den Login 120x den Exhibition Pass.

Falls ihr alles aus dem Spiel herausholen möchtet, lohnt es sich also, zumindest in den nächsten Tagen und Wochen regelmäßig vorbeizuschauen.

Gacha-System: Ressourcen könnt ihr entweder für Crafting verschiedener Dekoitems und Co. nutzen, oder ihr verwendet sie im Gacha-Store. Für den könnt ihr Genre-typisch auch echtes Geld ausgeben. Solltet ihr das tun, achtet unbedingt darauf, dass ihr dem Glücksspiel-Mechanismus nicht auf den Leim geht und mehr Geld investiert, als ihr möchtet. Wenn ihr regelmäßig die kostenlosen Belohnungen einsackt und spart, könnt ihr auch ohne Echtgeld hin und wieder euer Glück versuchen.

Wie löse ich Codes in Heartopia ein?

Um die oben genannten Codes zu benutzen, müsst ihr lediglich ins Menü des Spiels gehen und könnt sie dort eintippen. Die Belohnungen solltet ihr daraufhin sofort erhalten.

Öffnet das Menü Geht zum Punkt “Settings” Geht zum Punkt “Redeem Codes” Gebt eure Codes ein Ihr erhaltet sofort die entsprechenden Items

Wie Entwickler XD bereits angekündigt hat, wird es auch in Zukunft regelmäßig neue Updates und sicherlich auch kostenlose Items geben. Sobald weitere Codes veröffentlicht werden, aktualisieren wir diesen Artikel.

