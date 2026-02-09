Dieses neue PS Plus-Spiel ist perfekt, wenn ihr richtig tief in eine Welt eintauchen wollt - wortwörtlich

Einen der Bonus-Titel im Februar hat Annika sehr gut in Erinnerung und kann es für Entdecker*innen nur empfehlen.

Annika Bavendiek
09.02.2026 | 06:30 Uhr

Wie wärs mit einem Sprung ins kühle Nass? Wie wär's mit einem Sprung ins kühle Nass?

Seit dem 3. Februar sind die neuen PS Plus Essential-Spiele für alle verfügbar, die eines der drei kostenpflichtigen Abos besitzen. Falls ihr nicht genau wisst, auf welchen der vier Titel ihr euch als erstes stürzen sollt, hilft euch vielleicht meine Erfahrung mit Subnautica: Below Zero.

In Subnautica kann man wortwörtlich tief eintauchen

In erster Linie ist Subnautica: Below Zero wie schon der Vorgänger ein Survival-Spiel, das uns in eine alienhafte Unterwasserwelt auf dem Planeten 4546B mitnimmt.

Video starten 10:14 Subnautica: Below Zero - Test-Video zum Survival-Hit - Test-Video zum Survival-Hit

Wir müssen also ganz klassisch auf unsere Gesundheit (u.a. Temperatur, Sauerstoff, Hydrierung) achten, uns gegen gefährliche Lebewesen beweisen, Ressourcen sammeln, Werkzeuge herstellen und die Basis erweitern, um zu überleben. Und das alles machen wir mit dem Ziel, das Verschwinden unserer Schwester und der Wissenschaftler*innen auf dem Wasserplaneten aufzudecken.

Es gibt im Vergleich zu Teil 1 also auch eine ausgearbeitete und vertonte Story. Hier solltet ihr keine Meisterleistung erwarten, sie verändert aber die Atmosphäre und stärkt den Fokus – ob ihr das mögt, hängt natürlich von eurem Geschmack ab, mir hat aber genau das gutgetan. Statt einfach vor sich hin zu überleben, motivierte mich die Geschichte zusätzlich bei meinem Überlebenskampf und gab mir Orientierung.

Annika Bavendiek
Annika Bavendiek

Annika ist eigentlich studierte Biologin und liebt das Meer. Subnautica: Below Zero hat also mit seiner fremden Unterwasserwelt direkt die richtigen Knöpfe gedrückt. Aber auch abseits davon hatte sie bei ihrem Test für GamePro viel Spaß mit dem Spiel. Sie kann es Survival-Fans mit Entdeckerdrang und dem Wunsch nach etwas Story drumherum nur empfehlen – erst recht, wenn es in PS Plus ohne Zusatzkosten spielbar ist.

Neu ist, dass wir nicht nur die faszinierende Unterwasserwelt erforschen, sondern auch an Land gehen und die eisige Kälte eine neue Bedrohung darstellt, was, wie ich finde, für willkommene Abwechslung sorgt. Besonders hervorheben möchte ich dabei die teils gefährlichen, aber auch putzigen Meereswesen. Für mich war jeder Tauchgang immer wieder ein Abenteuer.

Falls ihr noch die anderen Bonus-Spiele wissen wollt, findet ihr sie hier:

PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele
von Eleen Reinke
PS Plus Essential im Februar 2026: Das sind die 4 neuen Bonus-Spiele

Zusammen mit zahlreichen Quality of Life-Verbesserungen (z.B. dem Anheften von Rezepten) wirkt Below Zero wie die logische Weiterentwicklung zum ersten Spiel, die eigentlich erst als Erweiterung geplant war.

Wer das erste Subnautica mochte, findet sich damit in Below Zero nicht nur schnell zurecht, sondern bekommt auch etwas Neues serviert. Wer bislang noch nicht mit Subnautica abgetaucht ist, sollte es mit Below Zero unbedingt mal versuchen – so ganz ohne Mehrkosten bei PS Plus kann man einen Probetauchgang ja sehr gut wagen.

Wie sieht's mit euch aus? Werdet ihr Subnautica: Below Zero über PS Plus spielen? Kennt ihr den Vorgänger vielleicht schon oder wartet sogar schon ungeduldig auf Subnautica 2?

Subnautica: Below Zero

Subnautica: Below Zero

Genre: Action

Release: 14.05.2021 (PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

