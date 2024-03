Holt euch neues Gratis-Spiel: Dieses Horror-Game mix Silent Hill und Animal Crossing - hat 96% positive Stimmen auf Steam

Rental zeigt, dass Silent Hill und Animal Crossing gar nicht so schlecht zusammenpassen.

Ihr sucht nach einem kleinen Horrorhäppchen für zwischendurch? Dann könnt ihr euch jetzt Rental ganz kostenlos bei Steam herunterladen. Laut Bewertungen ist der Titel durchaus einen Blick wert, wenn ihr Lust habt, euch in einem Animal Crossing-Setting zu gruseln.

Das erwartet euch im kostenlosen Gruselspiel Rental

Rental ist eine der typischen kurzen Horror-Erfahrungen auf Steam, setzt aber auf eine ziemlich ungewöhnliche Kombination aus unterschiedlichen Elementen. Dort treffen Animal Crossing-ähnliche Charaktere auf die seltsame Silent Hill-Atmosphäre, samt PS1-Grafikstil.

Die Geschichte dreht sich um das Häschen Umi, dessen Familie ein Sommerhaus mietet. Sie muss allerdings sehr schnell feststellen, dass am Urlaubsort alles nicht so idyllisch ist wie gedacht.

Eure Aufgabe ist es dann, die Hütte zu untersuchen, mit schrulligen Charakteren zu reden und herauszufinden, welche dunklen Geheimnisse hier lauern. Das soll von der Atmosphäre her bewusst an klassische Survivalhorrorspiele erinnern, aber Kämpfe gibt es in diesem kleinen Story-Spiel nicht.

Walkthroughs dauern dabei auch lediglich 15 bis 18 Minuten. Der kurze Gruselsnack war bereits längere Zeit auf itch.io verfügbar, ist am 7. März aber auch auf Steam gelandet. Hier zeigen sich Nutzer*innen in den Kommentaren angetan.

Das sagt die Steam-Community

Der Titel kommt mit 96 Prozent positiven Bewertungen richtig gut an, auch wenn er bisher nur 259 User-Wertungen insgesamt erhalten hat.

Die meisten Spieler*innen sind sich einig, dass es sich um eine gelungene kleine Gruselerfahrung handelt, die allerdings auch was für diejenigen ist, die knallharten Horror nicht vertragen. Gelobt werden vor allem die Retro-Vibes.

Was sagt ihr zu solchen kurzen Gruselhappen? Gut für zwischendurch oder zu schnell vorbei?