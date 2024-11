Gratis-Karten in Pokémon TCG Pocket abstauben - Wer nicht genau hinschaut, verpasst sie

Bei den Kämpfen solltet ihr eine Sache beachten, um kostenlos ein paar Karten zu erhalten.

Um in Pokémon Trading Card Game Pocket unsere Sammlung zu vervollständigen, dürfen wir täglich zwei Boosterpacks kostenlos öffnen. Wer den Premium-Pass besitzt oder Pack-Sanduhren einsetzt, kann sogar mehr öffnen. Allerdings kostet uns das entweder Echtgeld oder Items.

Wollt ihr stattdessen lieber noch auf anderen Wegen und ohne viel Aufwand ein paar Gratis-Karten abstauben, könnt ihr das ganz einfach über das Kampf-Tutorial tun – vorausgesetzt, ihr habt es noch nicht getan. Allerdings zeigt die Community auf Reddit beispielhaft, dass einige unter euch die Möglichkeit auf ein paar Gratis-Karten bislang verpasst haben dürften.

So könnt ihr euch über das Tutorial Gratis-Karten sichern

Für den Fall, dass ihr es übersehen oder nach erstmaligem ignorieren vergessen habt, verraten wir euch hier kurz und knapp, wie ich euch noch ein paar kostenlose Trainer-Karten schnappen könnt:

Navigiert vom Startbildschirm aus zu den Kämpfen (4. Symbol in der unteren Leiste). Wählt "Tutorial" aus. Dort findet ihr in zwei Schwierigkeitsstufen eingeteilt kleine Tutorial-Aufgaben. Um die Gratis-Karten zu erhalten, müsst ihr sie lediglich erfolgreich erledigen, was keine große Herausforderung darstellt.

Ihr seht also: Ihr könnt euch ganz schnell und ganz einfach ein paar extra Karten in der App holen, sofern ihr es denn bisher nicht getan habt. Dazu zählen unter anderem ein Trank, eine Rote Karte und das Handperiskop – allesamt Item-Trainer-Karten also, mit denen wir ein Match wesentlich lenken und für uns entscheiden können.

Falls ihr das Tutorial bereits komplett durchgespielt habt, aber trotzdem mehr Trainer-Karten wie den "Pokédex" oder die "Rote Karte" braucht, könnt ihr sie im Shop unter "Hauptshop - Tickets - Itemkarten" gegen je 2 Shop-Tickets tauschen. Bedenkt dabei aber, dass wir in unser Deck ohnehin nur 2 Exemplare pro Karte packen können. Einige Trainer-Karten müssen wir daher gar nicht weiter aufstocken, auch nicht nach dem Tutorial.