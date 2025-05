Zum Release gratis: Ab heute gibt's ganz viel GTA-Charme für 0 statt 30 Euro

Deliver At All Costs gibt's gratis zum Release im Epic Games Store.

Hattet ihr Ende der 1990er großen Spaß damit, in Spielen wie GTA 1 und GTA 2 möglichst viel Chaos zu stiften, könnte Deliver At All Costs für euch einen Blick wert sein. Das Actionspiel erscheint am heutigen Donnerstag für PS5, Xbox Series und PC und zockt ihr am Rechner, könnt ihr euch den Kaufpreis von 30 Euro in der Release-Woche sparen.

Alles Wichtige zum Gratis-Deal

Wo? Epic Games Store

Ab wann? Schaut am 22. Mai ab ca. 17 Uhr im Store vorbei

im Store vorbei Endet am? Am kommenden Donnerstag endet der Deal

Einen schnellen ersten Eindruck von Deliver At All Costs gibt's im Trailer:

2:14 Neues GTA-like lässt euch als Postbote die ganze Stadt zerstören und ist zum Release kostenlos

Autoplay

Da werden Erinnerungen an GTA 1 wach

Zwar setzt Deliver At All Costs auf die Isoperspektive und nicht auf die klassische Draufsicht von GTA 1 und 2, das vermittelte Spielgefühl hat uns jedoch direkt an die Rockstar-Klassiker erinnert - auch an die Zeiten, in denen wir einfach nur möglichst viel Chaos anrichten wollten, um den Punkte-Score in die Höhe zu treiben.

So spielt sich Deliver At All Costs

Ihr brettert in den 1950er-Jahren als Pakete-Lieferant durch ein US-Städtchen und fahrt dabei alles über den Haufen, was zwischen euch und eurem Ziel liegt, was auch Gebäude beinhaltet. Im Verlauf des Spiels könnt ihr eure Fahrzeuge zudem modifizieren und beispielsweise eine Abrisskugel am Heck anbringen.

Auf OpenCritic gibt's für den hohen Absurditäts- und Action-Faktor aktuell gute 75 von 100 Punkten, wobei vor allem die befriedigende Zerstörung und die abwechslungsreichen Missionen gelobt werden.

Tristan Ogilvie schreibt in seinem Review für IGN:

"Deliver At All Costs bietet einige einzigartig spaßige Lieferungen und eine zufriedenstellende Anzahl von Städten, aber die lasche Geschichte und die begrenzten Werkzeuge für die Fahrzeugzerstörung bedeuten, dass es eine Lieferung ist, die weit von einem Komplettpaket entfernt ist."

Welche Erinnerungen habt ihr an Oldschool-GTA? Teilt eure schönsten Momente gerne in den Kommentaren.