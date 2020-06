Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox & Switch mit 4 Multiplayer-Highlights

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele auf und stellen darüber hinaus neue Demos und - wenn vorhanden - neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet

Gratis für PS4 & Xbox One

Rainbow Six Siege

Zeitraum: bis zum 14. Juni

bis zum 14. Juni Xbox Live: ja

ja Genre: Multiplayer-Shooter

Im Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege kämpfen zwei Teams von jeweils 5 Spielern als Angreifer und Verteidiger verschiedener Spezialeinheiten um befestigte Gebäude. Gespielt wird primär im PvP-Multiplayer, es gibt aber auch Einzelspieler- und Koop-Varianten gegen die KI, die hauptsächlich zum Training dienen.

Das Besondere: In erster Linie geht es in R6 Siege um sogenannte Close-Quarter-Kämpfe und Belagerungen. Dabei kann die Umgebung genutzt werden um Barrikaden zu errichten, Wände zu verstärken und Gebäude in regelrechte Festungen zu verwandeln. Die Angreifer setzen hingegen gezielte Zerstörung ein, um die Verteidiger selbst bei sicher geglaubter Deckung flankieren zu können.

CoD: Modern Warfare (MP)

Zeitraum: bis zum 15. Juni

bis zum 15. Juni PS Plus/Xbox Live: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Shooter

An diesem Wochenende wartet erneut eine Free-Trial zum Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare auf euch. Los geht's ab Freitagabend um 19 Uhr.

Spielbare Inhalte: War die kostenlose Testphase zuletzt noch stark limitiert, könnt ihr diesmal auf insgesamt fünf Multiplayer-Maps und sieben Gunfight-Karten gegeneinander antreten. Darunter befinden sich zudem Maps, die erst in dieser Woche mit dem Start der vierten Season ergänzt wurden.

Gratis für Xbox One

Dead by Daylight

Zeitraum: bis zum 14. Juni

bis zum 14. Juni Xbox Live: Ja

Ja Genre: Multiplayer-Horror

Dead by Daylight ist ein asymmetrisches Multiplayer-Horrorspiel von Behaviour Interactive - den Machern von Wet und Naughty Bear. Gespielt wird vier gegen einen: Vier Gejagte werden von einem Serienkiller verfolgt. Der Angreifer spielt aus der First-Person-Ansicht und ist deutlich stärker als seine Opfer. Außerdem besitzt er verschiedene Spezialfähigkeiten. Die Gejagten verfügen aufgrund der Third-Person-Perspektive jedoch über mehr Übersicht.

Falls ihr mit dem Spiel startet und gerne den Killer spielt, haben wir für euch alle Horror-Monster, ihre Perks, Stärken und Schwächen für euch aufgelistet.

Ihr hab Lust auf Lust auf Koop-Horror? Mit diesen Spielen könnt ihr euch gemeinsam gruseln:

Soul Calibur VI

Zeitraum: bis zum 14. Juni

bis zum 14. Juni Xbox Live: Ja

Ja Genre: Beat´em up

Im Kampfspiel Soul Calibur 6 kehren alte Bekannte aus vorangegangenen Teilen zurück, etwa Nightmare, Siegfried, Mitsurugi oder Ivy. Aber es gibt auch Neulinge wie Groh mit seinem Doppelklingenschwert oder der Gastcharakter Geralt aus The Witcher 3.

Das Besondere: Aus Story-Sicht geht es zurück zu den Anfängen. Spieler erleben die Geschehnisse aus dem ersten Soul Calibur neu und sollen dabei bisher unbekannte Geheimnisse der Geschichte entschlüsseln.

Neue Demos für die Switch

Kostenlose PC-Spiele

Die Kollegen der GameStar führen jeden Freitag in einem umfangreichen Artikel alle Gratis-Spiele für Steam und den Epic Game Store auf. In dieser Woche könnt ihr unter anderem Call of Duty: Modern Warfare und Ark: Survival Evolved kostenlos spielen. Wollt ihr wissen, was es sonst noch gibt, hier geht's zum Artikel:

Gratis-Spiele für PS Plus, Xbox Game Pass & mehr

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichtsdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

