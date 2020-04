Gratis-Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One & Switch

Das Wochenende naht und wie immer haben wir für euch geschaut, welche Gratis-Spiele ihr die freien Tage über auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch zocken könnt. Wie gewohnt listen wir hier die kostenlosen Spiele für euch auf und stellen darüber hinaus neue Demos und, wenn vorhanden, neue Free2Play-Spiele vor, die ihr nicht verpassen solltet.

Gratis für PS4 und Xbox One

The Elder Scrolls Online

Zeitraum: bis zum 13. April

bis zum 13. April Xbox Live/PS Plus: Ja

Ja Genre: MMORPG

Um was geht's? The Elder Scrolls Online ist ein MMORPG-Ableger der bekannten Rollenspiel-Reihe The Elder Scrolls. Wie die Einzelspieler-Teile siedelt sich auch TESO im Fantasyszenario auf dem fiktiven Kontinent Tamriel an. Allerdings spielt das Geschehen etwa 1.000 Jahre vor der Handlung des vorangegangenen Teils The Elder Scrolls 5: Skyrim. Die Story behandelt einen gottähnlichen Fürsten der Daedra, Molag Bal, der ganz Tamriel unterjochen will.

Für Skyrim-Fans: Ebenfalls spielbar ist der Prolog der Greymoor-Erweiterung und die führt euch zurück in die bekannten Gebiete von Skyrim.

Bereits unter der Woche haben wir für euch alles Wissenswerte zum ESO-Event in einem ausführlichen Artikel erklärt. Wer mehr wissen will, wir haben euch den Artikel verlinkt:

3 0 Mehr zum Thema Elder Scrolls Online: Alle Infos zum Gratis-Event

CoD: Modern Warfare

Zeitraum: bis zum 05. April

bis zum 05. April Xbox Live/PS Plus: Ja

Ja Genre: Ego-Shooter

An diesem Wochenende könnt ihr den Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare kostenlos im Battle Royale-Ableger Warzone spielen. Die Kampagne ist hingegen nicht enthalten.

So funktioniert's: Geht dazu in die Warzone-Lobby. Hier findet ihr jetzt eine neue 24/7 Playlist, mit der ihr zwei Maps aus dem klassischen Multiplayer spielen könnt: Atlas Superstore und Shoot House. Gespielt wird entweder in den Modi Team Deathmatch, Domination oder Hardpoint.

Zudem könnt ihr am Wochenende zum Ausklang von Season 2 in CoD: Modern Warfare und Warzone doppelte Erfahrungspunkte abstauben. Mehr zum Thema findet ihr hier:

7 0 Mehr zum Thema CoD: Modern Warfare & Warzone: Alle Infos zum Doppel-XP-Wochenende

Gratis für Xbox One

WWE 2K20

Zeitraum: bis zum 05. April

bis zum 05. April Xbox Live: Ja

Ja Genre: Wrestling

Das Wrestling-Spiel WWE 2K20 legte einen dank zahlreicher Bugs komplett missglückten Start hin, das Fans der Reihe gehörig auf die Palme brachte. Falls ihr aber schauen wollt, was sich seitdem im Spiel getan hat, dann bekommt ihr jetzt kostenlos die Möglichkeit dazu.

Um was geht's? Wie so viele andere Sportspiele geht es auch im Wrestling in eine neue Saison. In WWE 2K20 kämpfen wir wieder einmal mit sämtlichen Superstars des World Wrestling Entertainments, wie zum Beispiel Roman Reigns, Brock Lesnar oder Becky Lynch. Selbst Legenden wie der Undertaker gehören wieder zum Roster.

Zu den Neuerungen von 2K20 gehören diesmal ein neuer Karrieremodus, in dem wir auch mit gemischten Tag Teams aus männlichen und weiblichen Stars antreten können.

Monster Energy Supercross 3

Zeitraum: bis zum 05. April

bis zum 05. April Xbox Live: Ja

Ja Genre: Rennspiel

Um was geht's? Mit Monster Energy Supercross 3 könnt ihr am Wochenende das offizielle Spiel der Supercross-Serie gratis testen. Enthalten sind die Fahrer der 250Sx und der 450Sx-Klasse samt der offiziellen Strecken. Gespielt wird entweder offline gegen KI-Gegner oder online gegen andere Spieler.

Neben der Action auf der Strecke steht euch ein Editor zur Verfügung. Hier wählt ihr euer Stadion, erschafft eure eigene Strecke und teilt sie anschließend online mit euren Freunden.

Starlink: Battle for Atlas

Zeitraum: bis zum 05. April

bis zum 05. April Xbox Live: Ja

Ja Genre: Weltraum-Action

Um was geht's? Gespielt wird Starlink: Battle for Atlas aus einer Außenansicht von hinten und der Spieler kann das Sternensystem von Atlas frei erkunden, inklusive der sieben Planeten, zu denen man hinunterfliegen kann. Es gibt auch einen Splitscreen-Koop mit Drop-in-Drop-Out-Option.

Die Story dreht sich um den Abwehrkampf gegen eine Alienrasse, die Forgotten Legion unter ihrem Anführer Grax. Die Legion ist von einer antiken Alienrasse namens Wardens besessen und will ihre Technologie beherrschen.

Gratis für Nintendo Switch

ARMS

Zeitraum: bis zum 06. April

bis zum 06. April Nintendo Switch Online: Ja

Ja Genre: Beat´em up

Um was geht's? Arms ist eine Mischung aus Box- und Ballerspiel. Ihr müsst eure Kontrahenten mit euren virtuellen ausfahrbaren Armen beharken, die ihr mit den Joy-Con steuert.Neigungen in verschiedene Richtungen ermöglichen Special-Moves oder andere besondere Attacken. Für jeden Charakter stehen pro Arm drei unterschiedliche Waffen oder Aufsätze zur Wahl. Arms ist sowohl offline gegen die KI als auch online gegen einen menschlichen Gegner spielbar.

Neue Demos für Nintendo Switch

Dandy Dungeon

hier herunterladen

hier herunterladen Fury Unleashed

hier herunterladen

hier herunterladen Tyd wag wir Niemand

hier herunterladen

Gratis-Spiele für eure Abos

"Kostenlos" ist bei PS Plus, Games With Gold, PS Now und dem Xbox Game Pass natürlich relativ. Für die monatlichen Spiele bezahlt ihr zwar nichts, dafür aber für das Abo. Nichstdestotrotz könnt ihr euch hier die aktuellen Gratis-Spiele anschauen:

Seit Mitte der Woche ist zudem bekannt, welche PS Plus-Spiele Abonnenten im April erwarten. Und diesmal erwarten euch echt zwei absolute Knaller.

Kostenlose Spiele bei EA Access

Seid ihr als Xbox One- oder PS4-Besitzer Mitglied beim kostenpflichtigen Service EA Access, habt ihr Zugriff auf eine Reihe älterer Spiele des Publishers, die ihr euch kostenlos herunterladen könnt. Darunter:

Ist für euch dieses Wochenende etwas Spannendes dabei?