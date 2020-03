PS Now im März bekommt das Spiel, was alle für Xbox Game Pass wollen

Neue PS Now-Games im März 2020: Abonnenten des Streaming-Services PS Now dürfen sich jetzt über neue Spiele freuen. Im Gegensatz zu den vergangenen Monaten kommen neben den drei großen Spielen endlich auch wieder acht Evergreens dazu, die auf unbestimmte Zeit spielbar sein werden.

Ab sofort verfügbar:

Die Hauptspiele vorgestellt

Control

Darum geht's: In Control kämpfen wir uns durch zunehmend bizarre Umgebungen und setzen mächtige telekinetische Kräfte ein. Hauptfigur ist Jesse Faden, frisch ernannte Direktorin der geheimnisvollen Organisation "Federal Bureau auf Control", die ein mysteriöses Gebäude in New York erkundet, das nur "The Oldest House" genannt wird und sich verändert sowie Zugang zu anderen Dimensionen erlaubt.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr auf imposante Physik-Spielereien und Partikel-Effekte steht. Remedys Action-Shooter ist voll davon und gibt euch die Freiheit die Umgebung nach euren Belieben zu manipulieren und zu zerstören.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr stringent erzählte Geschichten sucht. In Control werdet ihr viele Elemente der Story durch gefundene Objekte selbst für euch entdecken und interpretieren müssen.

Shadow of the Tomb Raider

Darum geht's: Shadow of the Tomb Raider ist der dritte Teil des Reboots der Tomb-Raider-Reihe. Dieses Mal rettet Lara die Welt vor einer durch erzürnte Maja-Götter ausgelöste Apokalypse die sie jedoch aus Versehen selber ausgelöst hat.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr ein ähnliches Abenteuer wie aus der Uncharted-Reihe mit bombastisch inszenierten Zwischensequenzen erleben wollt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr schwache Nerven besitzt und euren Hauptcharakter nicht immer wieder sterben sehen wollt. Shadow of the Tomb Raider besitzt einige sehr brutale Sequenzen, die nicht jedermanns Sache sind.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Darum geht's: Im Ego-Shooter Wolfenstein 2: The New Colossus stellt sich Freiheitskämpfer B.J. Blazkowicz gemeinsam mit seinen überlebenden Mitstreitern vom Kreisauer Kreis erneut dem faschistischen Regime entgegen diesmal aber an verschiedenen Schauplätzen der besetzten USA.

Das Spiel ist geeignet für euch, wenn ... ihr knallharte Action sucht und mit fetten Wummen gegen die Widersacher des Regimes kämpfen wollt.

Das Spiel ist nicht geeignet für euch, wenn ... ihr eine ernsthafte Geschichte braucht, um Spaß an einem Spiel zu haben, denn Wolfenstein 2 nimmt sich die meiste Zeit nicht sonderlich ernst.

Diese Spiele verlassen den Service

Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar:

Regelmäßig verlassen Spiele den Service, die ihr ab dem Punkt weder streamen noch herunterladen könnt. Auch bereits heruntergeladene Spiele verlieren ab heute ihre Gültigkeit, wenn sie bei PS Now nicht mehr verfügbar sind.