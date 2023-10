Großer Spaß trotz grottigem Gameplay: Diese Spiele lieben wir trotz ihrer Macken

So sehr Linda Skyrim auch mag, die Kämpfe..... uff!

Bei welchem Spiel finden wir das Gameplay so richtig grottig, obwohl wir den Rest total mögen? Diese Frage wollen wir euch heute beantworten. Falls ihr übrigens auch solch ein eher ungewöhnliches Lieblingsspiel habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Dennis liebt die Gothic-Reihe, aber...

Bevor ihr die Klaue Beliars rausholt und eine wilde Horde Scavenger auf mich los lasst: Gothic 1 und vor allem Gothic 2 sind mit das Beste, was Videospiele je hervorgebracht haben. Hier schreibt ein absoluter Fanboy, der sich noch immer mit der Stoffkarte aus der Gothic 3 Collector’s Edition über den verpatzten Release in den Schlaf weint – diese vermaledeiten Wildschweine!!!

Doch so gut und einzigartig die Atmo, die “dreckigen” Dialoge und die liebgewonnen Figuren von Diego bis Gorn sind, dieses kantige Rumgehacke in den Kämpfen war schon vor 20 Jahren auch nur so befriedigend, weil danach Erfahrungspunkte auf dem Bildschirm aufgeploppt sind. Aber wem erzähl ich das? Bis heute sind Spiele von Piranha Bytes sicher nicht für ihr tolles Gameplay bekannt. Aber Gameplay ist ausnahmsweise mal nicht alles.

Und wer weiß, vielleicht überzeugt uns das Remake ja mit coolen Kämpfen:

2:26 Gothic Remake: Der neue Trailer zeigt das Alte Lager, wie ihr es noch nie gesehen habt

Linda ist riesiger Skyrim-Fan, doch die Kämpfe ...uff!

Ich bin ein riesiger Skyrim-Fan. Das liegt aber nicht unbedingt am Gameplay, sondern vielmehr an der Spielwelt, der Musik und der Lore. Unzählige Stunden habe ich damit verbracht, einfach durch die verschneiten Gegenden zu spazieren, neue Städte zu entdecken, Berge zu erklimmen und Dungeons zu erkunden.

Aber spielerisch? Uff! Insbesondere bei den Gefechten schüttelt es mich – vor allem weil ich als Souls-Enthusiastin FromSoftwares präzises und wuchtiges Kampfsystem als das Nonplusultra im Action-RPG-Genre ansehe. In Skyrim fühlen sich Schwertschläge einfach nur schwammig an und das Trefferfeedback ist quasi nicht vorhanden. Egal, ich liebe Bethesdas RPG trotzdem. Die Spielwelt reißt es für mich raus.

Tobi und seine Hassliebe zu The Last Guardian

Mit The Last Guardian verbinde ich eine innige Hassliebe, damit habe ich im Jahr 2016 auch meinen Test überschrieben. Denn auf der einen Seite ist da das außergewöhnlich toll animierte und dadurch enorm lebendig wirkende Fantasiewesen Trico, mit dem ich als hilfloser Junge aus einem Labyrinth riesiger Höhlen und Bauten entfliehen muss. Die Atmosphäre des Action-Adventures nimmt sofort gefangen, es gibt viele emotionale Momente.



Aber so sehr ich diesen Aspekt des Spiels schätze, so sehr wollte ich es in manchen Momenten auch an die Wand klatschen. Denn rein spielerisch ist The Last Guardian bestenfalls durchschnittlich. Mit seiner hakeligen Steuerung, Tricos Dickkopf und den heftigen Kameraproblemen hat das Adventure meine Geduld oft auf eine harte Probe gestellt. Ich habe trotzdem bis zum Schluss durchgehalten – und es hat sich gelohnt.

5:07 Test-Video zum PS4-exklusiven Abenteuer The Last Guardian.

Basti ist für Sonic Frontiers extra früh aufgestanden

Sonic Frontiers ist bei weitem kein Spiel, das richtig gut angekommen ist. Es hat die Community ziemlich gespalten – bei mir war es eher eine Hassliebe. Denn ich hatte 2022 mit keinem zweiten Spiel so viel Spaß. Die schnelle Erkundung der offenen Maps und das kurzweilige Erlebnis, hat mir so gut gefallen, dass ich sogar Platin im digitalen Trophäenschrank stehen habe.

Eigentlich hätte das Spiel mir jedoch gar keinen Spaß machen sollen, wenn ich mir so das Gameplay anschaue. Lieblos zusammengewürfelte Sprungpassagen, schwammige Steuerung, Pop-In der Elemente aus der Hölle, eine Story die kaum der Rede wert ist und vieles mehr. Ich kann nicht aufzählen, wie oft ich durch irgendwas gefallen bin oder Sonic nicht das gemacht hat, was ich wollte. Und trotzdem habe ich damals sogar ein spielerisch weit besseres Spiel wie God of War Ragnarok hinten angestellt und bin morgens aufgewacht und habe mich gefreut, wieder durch die Welt mit dem Igel zu flitzen.

Jetzt seid ihr an der Reihe: Bei welchem Spiel ging es euch ähnlich und ihr habt es trotz eher grottigem Gameplay ins Herz geschlossen?