Gruselspiel-Klassiker erscheint morgen als PS5-Remake: 23 Jahre alt und noch immer einzigartig!

In diesem Gruselspiel-Klassiker steht ihr auf der Seite der Geister.

Schon morgen kommt ein Gruselspiel-Klassiker nach 23 Jahren als Remake mit moderner Grafik zurück, und zwar für alle aktuellen Plattformen, von der PS5 über Xbox und Nintendo Switch bis zum PC. Wenn ihr euch die physische Konsolen-Version (am PC ist das Spiel leider nur digital verfügbar) jetzt schnappt, bekommt ihr vier DLCs gleich mitgeliefert. Ihr findet sie unter anderem hier bei Amazon:

Für den Fall, dass ihr noch mehr spannende Neuerscheinungen für PS5 finden wollt, die uns in den kommenden Wochen erwarten, haben wir hier eine kleine Auswahl für euch:

Als Geist auf Menschenjagd: Das ist der neu aufgelegte Gruselspiel-Klassiker!

Ghost Master schickt euch an die verschiedensten gruseligen Orte der Kleinstadt Gravenville.

Es geht hier um Ghost Master: Resurrection, eine Neuauflage des ungewöhnlichen Grusel-Strategiespiels aus dem Jahr 2003, die ganze neue Grafik mitbringt und auch an der Steuerung und den Spielmechaniken einiges verfeinert hat. Der Kern bleibt aber natürlich unangetastet: Als Herr der Geister ist es eure Aufgabe, die Bewohner verschiedener Häuser so lange zu Bespuken, bis sie schreiend die Flucht ergreifen.

Dazu stehen euch die verschiedensten Gespenster und Schreckgestalten von der kreischenden Banshee bis zum Gremlin zur Verfügung, die alle über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen. Da ihre Geisterkräfte begrenzt sind, müsst ihr euch jedoch gut überlegen, wie ihr sie möglichst effektiv einsetzt, und dabei auch beachten, dass die Menschen nicht alle gleich sind, sondern auf unterschiedliche Formen des Grusels verschieden stark reagieren.

Wenn Menschen euren Spukort fluchtartig verlassen, habt ihr euren Job richtig gemacht.

Wenn ihr eure Gruselstrategie optimieren wollt, wird Ghost Master dabei fast zu einem Rätselspiel, in dem ihr exakt austüftelt, wie ihr eure Opfer am besten von Raum zu Raum jagt. Für Perfektionisten hat die Neuauflage deshalb noch einmal neue Herausforderungen und Geheimnisse in die insgesamt elf Schauplätze eingeführt, die vom Haus einer Studentenverbindung über die Psychiatrie bis zur Militärbasis des Städtchens Gravenville führen.

Die Bewohner einfach nur irgendwie in die Flucht zu schlagen, ist meist jedoch nicht allzu schwer. Eine gewaltige spielerische Herausforderung solltet ihr hier also ebenso wenig erwarten wie blanken Horror. Dass Ghost Master bis heute seine Fans hat, liegt vor allem an den witzigen, teils makabren Ideen und der ungewöhnlichen Spielidee. Da Letztere heute noch immer so einzigartig ist wie vor 23 Jahren, ist auch die Neuauflage nach wie vor einen Blick wert.