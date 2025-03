Das wohl gruseligste PS5-Spiel seit Langem: Dieses AAA-Horrorspiel könnte Resident Evil bald vom Genre-Thron stoßen!

2025 könnte mit etwas Glück das Jahr der Wiedergeburt einer einst großen Horrorspiel-Reihe werden, die es in ihren Glanzzeiten mit Resident Evil aufnehmen konnte.

Schon 2022 wurde es angekündigt, 2025 könnte es nun endlich erscheinen: Mit Silent Hill f bekommt die berühmte Horrorspielreihe ihre erste richtige Fortsetzung seit 13 Jahren und diese macht bisher einen exzellenten Eindruck! Möglicherweise könnte Silent Hill sogar endlich wieder zur ernsthaften Konkurrenz für die Resident-Evil-Reihe werden. Obwohl noch kein konkreter Release-Termin feststeht, könnt ihr bei Amazon jetzt bereits für PS5 und auch für Xbox Series X vorbestellen:

Wie üblich bei Amazon bekommt ihr als Vorbesteller eine Preisgarantie. Sollte das Spiel noch vor dem Release günstiger werden, zahlt ihr also automatisch weniger. Falls ihr nicht mehr so lange warten wollt und jetzt gleich etwas zum Gruseln braucht, könnt ihr euch übrigens aktuell einen PS5-Horrorgeheimtipp aus 2024 im Angebot schnappen:

Silent Hill f will euch sowohl durch furchterregende Feinde als auch durch subtileren psychologischen Horror das Gruseln lehren.

Gibt es einen Vorbesteller-Bonus für Silent Hill f?

Bislang wurde für Silent Hill f noch kein Pre-Order-Bonus angekündigt. Da noch nicht mal ein Release-Termin feststeht, hat das allerdings wenig zu bedeuten. Schließlich hat Konami schon bei Metal Gear Solid Delta erst lange nach dem Start der Vorbestellungen die Inhalte des Vorbesteller-Bonus bekannt gegeben.

Was ist Silent Hill f überhaupt?

In den engen Gassen einer japanischen Kleinstadt warten in Silent Hill f namenlose Schrecken auf uns.

Nachdem sich die berühmte Horrorreihe im letzten Jahr mit dem bereits sehr gelungenen Remake von Silent Hill 2 zurückgemeldet hat, steht nun mit Silent Hill f der Release eines völlig neuen AAA-Spiels an, das ganz neue Wege einschlägt. Diesmal werdet ihr nämlich ins Japan der 1960er geschickt. Ihr spielt die Schülerin Hinako Shimizu, deren Heimatort Ebisugaoka nach und nach von einem gespenstischen Nebel verschlungen zu werden droht.

Als Autor wurde Ryukishi07 verpflichtet, der seinen Durchbruch 2002 mit der Horror Visual Novel Higurashi: When They Cry schaffte, welche ab 2006 als Animeserie verfilmt wurde. Die Werke von Ryukishi07 zeichnen sich durch eine surreale Mischung aus psychologischem und übersinnlichem Horror sowie durch den harten Kontrast zwischen Niedlichkeit und schonungsloser Brutalität aus. Von der Niedlichkeit scheint zwar wenig geblieben zu sein, aber alles andere dürftet ihr auch in Silent Hill f finden.

3:40 Welch herrlich schauriger Trailer: Das neue Silent Hill kann ich kaum noch abwarten

Autoplay

Der obige Trailer verschafft euch jedenfalls schon mal einen guten Eindruck von den verschiedenen Arten des Horrors, die euch erwarten, und lässt zudem auf eine hervorragende Inszenierung und eine hohe Produktionsqualität hoffen. Vom Gameplay ist hingegen noch nicht viel zu sehen, dieses soll jedoch Erkundung, Rätsel und Action miteinander verknüpfen. Die Protagonistin scheint jedenfalls durchaus willens, sich notfalls auch mit Gewalt gegen die Schrecken im Nebel zu wehren.

Übrigens empfehlen wir euch, die offizielle Trigger-Warnung zu beachten: „Dieses Spiel enthält Darstellungen von Geschlechterdiskriminierung, Kindesmissbrauch, Mobbing, drogeninduzierten Halluzinationen, Folter und grafischer Gewalt.“ Dabei dürfte es sich nicht um leere Worte handeln. Silent Hill f wirkt wie ein Spiel, das nicht nur auf kurzes Erschrecken, sondern auf ein tiefes Unbehagen abzielt. Das kann ein eindrucksvolles Erlebnis sein, ist aber nicht für jeden leicht zu verdauen.