GTA 5 für PS5 und Xbox Series X/S erscheint in 5 Tagen: Alles zu Preload, Verbesserungen und mehr

GTA 5 bekommt nächste Woche nach mehreren Verschiebungen endlich die erweiterte und verbesserte Version für PS5 und Xbox Series X/S spendiert. Damit ihr vorab genau Bescheid wisst, fassen wir all das zusammen, was ihr wissen müsst.

Release-Termin und Preise für GTA 5

Wann erscheint GTA 5? Die neue Version für PS5 und Xbox Series X/S wird am 15. März voraussichtlich gegen 0 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet. Dabei handelt es sich erst einmal nur um die digitale Version. Physisch im Handel soll das Spiel dann im April stehen. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

Besonderes Angebot für Frühkäufer: Entscheidet ihr euch bis zum 14. Juni dafür, das komplette GTA 5-Spiel (also Story-Modus und Online) für PS5 oder Xbox Series X/S zu kaufen, gibt's attraktive Rabatte. So bezahlt ihr auf der PS5 für das gesamte Spiel nur 10 Euro. Auf der Xbox Series X/S schlägt das Open World-Spiel mit 20 Euro zu Buche. Ein kostenloses Upgrade von der alten Version für PS4 und Xbox One gibt es nicht.

PS5-Version: 9,99 Euro (ab Mitte Juni 39,99 Euro)

9,99 Euro (ab Mitte Juni 39,99 Euro) Xbox Series X-Version: 19,99 (ab Mitte Juni 39,99 Euro)

GTA Online als Standalone: GTA Online wird zudem separat erhältlich sein. Wenn ihr auf die Singleplayer-Story verzichten könnt, ist das die perfekte Möglichkeit in Los Santos abzutauchen. GTA Online wird regulär 20 Euro kosten, ist aber auf der PS5 für drei Monate lang kostenlos spielbar und auf der Xbox Series X/S in der ersten Zeit für 10 Euro erhältlich.

So funktioniert der Preload von GTA 5

Seit dem 8. März könnt ihr in den digitalen Stores GTA 5 vorbestellen und direkt herunterladen.

Wie groß ist der Download? Auf der PS5 benötigt ihr für den gesamten Download 86,8 GB Speicherplatz. Auf der Xbox Series X/S braucht ihr sogar noch einmal mehr Platz, denn dort ist das Spiel 94,8 GB groß.

Noch mehr zum Preload:

Das sind die PS5- und Xbox Series X/S-Verbesserungen

Die wichtigsten Verbesserungen der neuen Versionen sind natürlich technischer Natur. So erwarten euch drei Grafik-Modi, die das Spielerlebnis an die eigenen Präferenzen anpassen.

Wiedergabetreuemodus: Native 4K-Auflösung (auf Series S hochgerechnet) und 30 FPS-Framerate plus Ray Tracing-Effekte

Native 4K-Auflösung (auf Series S hochgerechnet) und 30 FPS-Framerate plus Ray Tracing-Effekte Leistungsmodus: Fokus auf Framerate mit 60 FPS, die Auflösung wird auf 4K hochgerechnet (1080p-Auflösung auf der Series S)

Fokus auf Framerate mit 60 FPS, die Auflösung wird auf 4K hochgerechnet (1080p-Auflösung auf der Series S) RT-Modus: Ein Mix aus den beiden anderen Modi, der bis zu 60 FPS, hochgerechnete 4K-Auflösung und Ray Tracing-Effekte bieten soll. Dieser Modus ist nur auf PS5 und Xbox Series X verfügbar.

Egal welchen Modus ihr auswählt, gibt es einige generelle Verbesserungen für die aktuellen Konsolen, die an die PC-Version des Spiels angelehnt ist. So bekommt ihr die folgenden technischen und optischen Upgrades:

mehr Fußgänger*innen und Autos auf den Straßen

höhere Vegetationsdichte

bessere Licht- und Schatteneffekte

verbesserte Reflektionen

Euren GTA Online-Charakter und Story-Fortschritt könnt ihr zudem einmalig übertragen. Wie genau das geht, erfahrt ihr hier

Weitere Verbesserung in GTA Online: Es gibt ebenfalls inhaltliche Anpassungen, die bereits angekündigt sind – zumindest in GTA Online. So wird es "Hao's Special Works" geben. Dieser neue Spot für Autoliebhabende bringt ganz neue Fahrzeuge mit ins Spiel, neue Tuningmöglichkeiten und spezielle Rennen mit modifizierten Fahrzeugen, die ihr kostenlos ausprobieren könnt.

