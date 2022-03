GTA 5: Preload auf PS5 und Xbox Series X bereits gestartet und es gibt Geschenke

GTA 5 erscheint in einer Next Gen-Fassung auch für PS5 und Xbox Series S/X. Endlich gibt es dazu handfeste Infos und der Launch steht kurz bevor. Seit neuestem wissen wir auch: Der Preload geht schon los, wer die neue Fassung vorbestellt hat, kann GTA 5 jetzt schon im PS Store oder Microsoft Store auf die PS5 respektive Xbox herunterladen. Außerdem winken In Game-Boni, wenn ihr eure Charakter übertragt.

GTA 5: Preload der Next Gen-Version für PS5 und Xbox Series X geht jetzt schon los

Preload gestartet: Ihr könnt die neue PS5- und Xbox-Version von GTA 5 jetzt schon herunterladen. Der Release steht zwar erst am 15. März an, aber wer ganz sicher gehen will, direkt loslegen zu können, darf den Download jetzt schon starten. Ob auf Xbox oder PS5 spielt keine Rolle, bei beiden Plattformen geht es schon los.

Wann startet der Preload? Jetzt. Ihr könnt den Download schon starten.

Darum geht's: PS5 und Xbox Series S/X bekommen ihre eigene, verbesserte Version von GTA 5. Die sieht schicker aus dank 60 FPS, 4K sowie Raytracing und profitiert auch noch von anderen Features wie 3D-Audio und haptischem Feedback, wenn ihr zum Beispiel mit einem DualSense-Controller spielt.

Wir wissen jetzt auch, was der Spaß kostet und wie groß die beiden Versionen ausfallen:

Das bringt das Upgrade: Wer sich das Upgrade auf die aktuelle Konsolengeneration gönnt, kann sich unter anderem auf die folgenden Neuerungen freuen.

Neue Grafikmodi

4K-Auflösung

Bis zu 60 FPS

Verbesserte Texturen

HDR-Support

Raytracing

Schnellere Ladezeiten

3D-Audio

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur Next Gen-Version von GTA 5 für Xbox Series S/X und PS5 ansehen:

Wer alte Charaktere überträgt, bekommt In Game-Geschenke

Carreer Builder in GTA Online: In einem Beitrag auf dem offiziellen Rockstar Games-Blog erklärt das Entwicklerstudio außerdem auch noch, wie der Career Builder in GTA Online funktioniert. Der bietet neuen Spieler*innen die Möglichkeit, mit einem kleinen Vorsprung in die Online-Welt zu starten. Das heißt, ihr bekommt eine Unternehmensimmobilie, ein Fahrzeug und eine Waffe sowie eine ganze Menge GTA$ für den Start.

In Game-Boni für Veteranen: Wer seinen Fortschritt und Charakter aus GTA 5 von einer der älteren Plattformen mit nimmt, bekommt dafür einige Geschenke im Spiel. Das funktioniert allerdings nur innerhalb einer Konsolen-Familie, also von PS4 auf PS5 und von Xbox One auf Xbox Series S/X. Als Belohnung winken ein Karin S95, ein HSW-Rennanzug und einige Chamäleon-Lackierungen.

Freut ihr euch auf die neue Version von GTA 5 oder wollt ihr sie nicht noch einmal spielen und dafür zahlen?