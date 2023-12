Mit PS Plus Extra könnt ihr bald GTA 5 in seiner besten Version spielen

Mit eine PS Plus Extra-Abo gibt es GTA 5 bald gratis.

Erst vor wenigen Tagen hat Rockstar Games endlich den lang erwarteten neuesten Teil der Grand Theft Auto-Reihe angekündigt. GTA 6 lässt zwar noch eine ganze Weile auf sich warten, aber in PS Plus gibt es jetzt immerhin ein kleines Trostpflaster, um die Wartezeit zu überbrücken.

Sony hat sich nämlich allem Anschein nach die Ankündigung zur Vorlage genommen, um den Vorgänger GTA 5 in seine Spielebibliothek aufzunehmen – zumindest, wenn ihr PS Plus Extra besitzt.

GTA 5 gibt es jetzt in seiner besten Version im Abo

GTA 5 ist zweifellos erfolgreich, das belegt die aktuellste Zahl von 190 Millionen verkauften Einheiten des Spiels ziemlich eindrucksvoll. Ist der Open World-Titel aber trotzdem an euch vorbeigegangen oder habt ihr ihn nur auf einer der älteren Konsolen-Generationen gespielt, lohnt sich noch ein Blick in die PS Plus-Version.

Das bietet die PS5-Version: Hier bekommt ihr nämlich auch die PS5-Version des Spiels mit verbesserter Grafik, schnelleren Ladezeiten, Support für adaptive Trigger und haptisches Feedback, Tempest 3D-Audio und exklusiven Inhalten für GTA Online, die es nur für die PS5- und Xbox Series X/S-Version gibt.

GTA 5 stößt am 19. Dezember zu PS Plus Extra. Welche Spiele dann ebenfalls in den Abo-Service wandern, listen wir euch hier auf:

Das ist GTA 5

0:57 GTA 5 und GTA Online sind ab sofort auf Next Gen, hier der Release-Trailer

Genre: Action

Darum geht's: Das Open World-Ganster-Spiel von Rockstar Games gehört zu den absoluten Meilensteinen der Videospielgeschichte. Kein Wunder, auf Metacritic steht das Spiel bei einer Wertung von satten 97 Punkten und auch wir haben der PS4-Version von GTA 5 eine verdiente 97 gegeben.

Im fünften Teil kehrt die Reihe in die Stadt Los Santos zurück. Hier übernehmen wir die Rollen von gleich drei Hauptcharakteren: dem Ex-Bankräuber und Familienvater Michael, dem abgewrackten Berufskriminellen Trevor und dem Kleingangster Franklin. Zwischen den Charakteren können wir frei hin und her wechseln, dabei laufen die Leben der anderen beiden automatisch weiter.

GTA 5 bietet dabei eine lebendige Sandbox-Spielwelt, in der wir jede Menge Storys, Action und natürlich auch die typische politische Satire der Reihe finden. Wer GTA 5 hat, bekommt übrigens auch automatisch Zugriff auf den Multiplayer GTA Online.

Wollt ihr stattdessen mehr zum Nachfolger GTA 6 wissen, haben wir hier die neuesten Infos:

Auch ohne PS Plus Extra

Seid ihr stattdessen eher auf der Xbox unterwegs, müsst ihr aber nicht auf GTA 5 verzichten. Habt ihr nämlich ein Game Pass Ultimate-Abo, kommt ihr ebenfalls in den Genuss des Spiels. Auch hier bekommt ihr die verbesserte Version für Xbox Series X und S.

Habt ihr GTA 5 schon auf Current Gen-Konsolen gespielt oder wollt das jetzt nachholen?