GTA 6-Map und mögliche Größe: Leaks und Konzeptbilder zur Karte des neuen Rockstar-Spiels im Überblick

Hier sind alle Hinweise zur Map von GTA 6.

Im Dezember ist es endlich soweit: Rockstar enthüllt den nächsten Ableger der GTA-Reihe. Über die Map von GTA 6 ist offiziell noch nichts bekannt. Womöglich bekommen wir erst im Trailer einen ersten Vorgeschmack von dem, was uns in der Open World erwartet. Fans spekulieren indes bereits seit Monaten, ach was: seit Jahren über die Karte des kommenden Action-Spiels. Hier fassen wir die neuesten Hinweise für euch zusammen.

GTA 6-Map - Konzeptzeichnung der Karte von Vice City und Umland

Es gibt mittlerweile unzählige Fan-Bilder und Konzept-Zeichnungen zur möglichen Karte von Grand Theft Auto 6. Die aktuellste stammt von Reddit-User DuPz0r (via Twistedvoxel), der einen groben Sketch der möglichen GTA 6-Weltkarte basierend auf dem Mega-Leak vom September 2022 zusammengebastelt hat.

Die Betonung liegt auf möglich, denn hierbei handelt es sich ausdrücklich nicht um eine offizielle Map, sondern eben um eine Konzeptzeichnung:

Wie groß ist die Map angeblich?

Auf dem zweiten Bild des oben eingebundenen Reddit-Posts wurde die Map von GTA 5 (also Los Santos und San Andreas) zum Vergleich eingebaut: Die Karte des nächsten GTA ist laut den Berechnungen von DuPz0r also noch einmal um einiges größer.

Aber genießt das natürlich mit Vorsicht: Der Reddit-User hat nach eigenen Angaben die Map-Größe bestimmt, indem er die in den geleakten Clips gezeigten Koordinaten verwendet und die Distanz zwischen diesen ausgerechnet hat. Wie genau diese Berechnungen sind, lässt sich schwer überprüfen.

In welcher Stadt spielt GTA 6 angeblich?

In GTA 6 wird es uns höchstwahrscheinlich nach Vice City verschlagen. Das bestätigte schon der Mega-Leak von September 2022: In den geleakten Clips können wir ein sonniges Setting voller Palmen und der typischen Miami-Architektur bewundern. Zudem ist auf einer Bahn in einem der Gameplay-Videos der Schriftzug "Vice City" deutlich sichtbar.

Laut Konzeptkarte und Leaks erwartet uns wohl eine recht abwechslungsreiche Spielwelt: An der östlichen Seite von Vice City erstreckt sich ein riesiger Sandstrand, an den ein Shopping-Distrikt angrenzt. Ganz im Süden der Karte befinden sich mehrere kleine Inseln, im Norden sehen wir einen riesigen See (Lake Leonida) und im Westen unter anderem ein Gefängnis.

Aber hier noch einmal der Hinweis: Rockstar hat die Map bzw. Spielwelt von GTA 6 noch nicht offiziell vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Konzepte und Spekulationen basierend auf den geleakten Gameplay-Leaks von September 2022.

Wann kommt der Trailer zu GTA 6?

Alle Infos und Hinweise zum kommenden Trailer haben wir in dieser GamePro-Übersicht für euch zusammengefasst:

Der erste Trailer zu Grand Theft Auto 6 lässt nicht mehr allzu lange auf sich warten: Rockstar hat vor Kurzem bestätigt, dass das erste bewegte Material zum neuen Teil der Action-Reihe im Dezember 2023 gezeigt werden soll. Aktuelle Gerüchte besagen, dass der GTA 6-Trailer am 3. Dezember veröffentlicht werden könnte.

Wie sollte die Map von GTA 6 eurer Meinung nach gestaltet sein?