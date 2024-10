GTA 6 3D-Map: Ein talentierter Fan hat angefangen, die Karte in 3D nachzubauen und das bisherige Ergebnis macht Lust auf mehr - Hier wollen wir uns sowas von austoben!

Fans haben angefangen, eine 3D-Map zu GTA 6 zu bauen.

Kaum zu glauben, aber beinahe ein Jahr ist es schon her, dass uns Rockstar den allerersten Trailer zum kommenden Open World-Action-Spektakel GTA 6 präsentiert hat. Seitdem warten Fans ungeduldig auf Trailer Nummer 2. Um die Wartezeit etwas erträglicher zu machen, hat ein talentierter Spieler ein cooles Projekt gestartet.

GTA 6 Map in 3D

Redditor "ricksef" hat nämlich damit angefangen, eine 3D-Map zu GTA 6 zu erstellen. Das vorläufige Ergebnis könnt ihr euch hier ansehen:

Wie wird's gemacht? Für die 3D-Karte nutzt "ricksef" nicht nur Material aus dem Debüt-Trailer zu GTA 6, sondern auch Fotos von Google Earth. Das kommende Action-Spiel ist bekanntlich in Vice City angesiedelt, einer fiktiven Variante von Miami/Florida.

Natürlich dürfte die finale Map von GTA 6 vom Fan-Projekt abweichen. Nichtsdestotrotz ein cooles Vorhaben, das uns zumindest eine Idee davon gibt, was uns im fertigen Spiel erwarten könnte bzw. wie unsere Open World-Spielwiese aufgebaut sein könnte, auf der wir später mit schnittigen Autos umherrasen und uns mit den Cops anlegen.

Zu seinem Projekt schreibt der User außerdem:

Für die Zeit, die ich daran gearbeitet habe, sieht es vielleicht nicht allzu beeindruckend aus, aber die Kamerapositionen, Rotationen und FOVs richtig darzustellen, ist extrem zeitaufwändig und wird leider wahrscheinlich nie 100% korrekt sein.

Release und Plattformen: GTA 6 erscheint 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Versionen für PS4 und Xbox 360 wird es nicht geben, eine PC-Version des Open World-Abenteuers wurde ebenfalls nicht angekündigt.

Darum geht es: In Grand Theft Auto 6 begleiten wir Gangsterin Lucia und ihren Kumpanen sowie Liebhaber, der laut Leaks Jason heißen soll. Es ist aktuell davon auszugehen, dass beide Figuren spielbar sind, bestätigt ist das jedoch noch nicht.

Im Trailer wird angedeutet, dass die Protagonistin gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun gemeinsam mit Jason eine von Bonnie und Clyde inspirierte Gangster-Geschichte erlebt.

Und an dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Was ist eure Meinung zur Fan-Map und welche Wünsche und Erwartungen habt ihr generell an die Karte von Grand Theft Auto 6? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare, wir freuen uns sehr auf eure Antworten!