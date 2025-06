GTA 6 bekommt angeblich eine neue Musik-Funktion, die es noch nie in der Serie gegeben hat

Musik wird auch in GTA 6 ein wichtiges Element werden – hier trägt Lucia ein Ingame-Pendant zu Apples Airpods.

Eine große Auswahl von Musikstücken sowie virtuelle Radiostationen mit eigens produzierten Jingles gehören mittlerweile zu GTA-Spielen wie belebte, offene Spielwelten. Auch in Grand Theft Auto 6 wird es diese wieder geben, dann allerdings angeblich mit einer Funktion, die eine echte Premiere für die Serie wäre.

Das hat zumindest Musikproduzent Jermaine Dupri in einer Ausgabe des New Rory & Mal Podcasts angedeutet (via thegamepost.com). Dupri zufolge sei er auf "Grand Theft Auto" angesprochen worden und auf die Möglichkeit, dass Musiker*innen wie etwa der kanadische Rapper Drake eigene Radiostationen im Spiel haben könnten.

Musiker*innen sollen offenbar eigene Tracks hochladen können

Die technischen Voraussetzungen seien zudem angeblich gegeben, dass Künstler*innen ihre Musik selbstständig zu Rockstar bzw. ins Spiel hochladen könnten. Dazu könnten auch unveröffentlichte Tracks zählen, die somit dann zunächst exklusiv in Grand Theft Auto zu hören seien.

Und das würde dann wiederum den Charakter eines "echten" Radios haben, in dem ständig neue Stücke gespielt werden würden, so Dupri.

21:05 GTA 6: Der Trailer steckt voller Details und das ist uns bisher alles aufgefallen

Autoplay

Weitere Details nannte der Produzent nicht. Wichtig zu erwähnen ist in jedem Fall, dass es sich trotz der Aussagen zu dieser Funktion bislang um ein Gerücht handelt. Dupri nannte zudem lediglich "Grand Theft Auto" und nicht konkret "GTA 6" – dennoch würde eine derartige Funktion mit absoluter Sicherheit in das nächste große GTA-Spiel – also GTA 6 – implementiert und nicht etwas in GTA 5.

Es ist nicht das einzige "Musik-Gerücht" zu GTA 6, das in den vergangenen Wochen aufgeploppt ist. Kurz nach dem Release des zweiten Trailers und etlicher Infos zum Spiel vermuteten einige, dass man Musik im Spiel nun nicht mehr ausschließlich in oder auf Fahrzeugen hören kann – sondern auch zu Fuß.

Mehr dazu In GTA 6 sind wir für eine Sache wohl endlich nicht mehr aufs Auto angewiesen und das wird auch Zeit von Tobias Veltin

Nach langer Funkstille hatte Rockstar Anfang Mai den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Der zeigt etwas mehr von der Spielwelt im virtuellen Leonida (Florida) sowie dem Gängster-Pärchen Lucia Caminos und Jason Duval. Der Release des Open World-Spiels soll am 26. Mai 2026 erfolgen – für PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Regelmäßige Musikauffrischung von Ingame-Radiostationen in GTA 6: Wie fändet ihr das?