In GTA 6 sind wir für eine Sache wohl endlich nicht mehr aufs Auto angewiesen und das wird auch Zeit

Auch in GTA 6 wird es wieder virtuelle Radiostationen geben. Können wir sie auch zu Fuß hören?

Rockstar hat Anfang des Monats sowohl einen neuen Trailer, als auch zahlreiche Screenshots zu Grand Theft Auto 6 veröffentlicht. Eine ganze Menge frisches Material also, das seitdem bis in feinste Nuancen untersucht und analysiert. Fans ist nun unter anderem ein Detail aufgefallen, dass vor allem für das Musik hören im Spiel große Auswirkungen haben könnte.

Was ist das für ein Detail? Auf einem der Screenshots ist Lucia Caminos am Rande eines Pools zu sehen – samt schmackhaftem Sommerdrink. Wer hier genau hinschaut, entdeckt in den Ohren des weiblichen Hauptcharakters Kopfhörer, die von Größe und Form an Apple Airpods erinnern.

Schaut mal genau auf Lucias Ohren.

Können wir Musik in GTA 6 endlich auch zu Fuß hören?

Deshalb vermuten viele nun, dass es in GTA 6 möglich sein wird, Musik bzw. die zahlreichen Radiostationen auch zu hören, wenn man im Spiel zu Fuß unterwegs ist. Und das wäre durchaus eine größere Neuerung, denn in GTA 5 beispielsweise waren wir für Musik noch auf Autos angewiesen. Wer hingegen auf Schusters Rappen durch die Spielwelt tingelte, musste ohne musikalische Unterstüzung auskommen, denn abgesehen von Mods oder Glitches gab es eine derartige Funktion nämlich nicht.

21:05 GTA 6: Der Trailer steckt voller Details und das ist uns bisher alles aufgefallen

Das verwunderte schon damals, auch weil GTA 5 das eigene virtuelle Smartphone bereits zu einem wichtigen Gegenstand im Spiel machte. Und weil andere Spiele seitdem eine ähnliche Funktion sehr wohl boten – etwa Watch Dogs 2 – würde es nun schon sehr seltsam und aus der Zeit gefallen anmuten, wenn uns GTA 6 für Musik erneut ans Steuer von Fahrzeugen "zwingen" würde.

Die Kopfhörer sind jedenfalls ein valider Hinweis, müssen allerdings nicht zwingend bedeuten, dass wir auch zu Fuß Musik hören können. Denn auch für GTA 5 gab es vorab Screenshots, die Hauptcharakter Michael mit solchen In-Ear-Kopfhören zeigten. Zum Einsatz kamen diese im fertigen Spiel dann aber nicht (via comicbook.com).

Rockstar hatte Anfang Mai nicht nur neues (bewegtes) Bildmaterial veröffentlicht, sondern auch bekannt gegeben, dass der Titel statt im Herbst 2025 nun erst am 26. Mai 2026 erscheinen wird. Das Team braucht laut eigener Aussage noch mehr Zeit, um den Open World-Giganten fertig zu stellen und will ganz sichergehen, dass GTA 6 ein ähnlich bahnbrechender Titel wird wie viele vorherige Rockstar-Titel auch.

Würdet ihr euch über eine "Musik-zu-Fuß-Funktion" in GTA 6 freuen?