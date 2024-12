GTA 6: Rockstar veröffentlichte klammheimlich bessere Trailer-Version und Fans entdecken spannende neue Details

Mehr als ein Jahr nach Release des ersten Trailers entdecken Fans, dass es eine offizielle Version in besserer Auflösung gibt.

Seit dem ersten Trailer vor inzwischen über einem Jahr ist es ziemlich still um Rockstars neuestes Spiel Grand Theft Auto 6 geworden. Fans warten seither natürlich sehnsüchtig auf neues Bildmaterial und das haben sie jetzt auch bekommen – allerdings nicht so, wie gedacht. Denn nein, Rockstar hat nicht etwa einen zweiten Trailer hochgeladen.

Stattdessen hat ein Fan die bisher am höchsten aufgelöste Version des ersten Trailers auf einer chinesischen Video-Seite entdeckt und sie ins Netz gestellt. Und tatsächlich sind hier einige Details zu erkennen, die wir so bislang noch nicht sehen konnten.

Fans finden jetzt noch neue Details im ersten GTA 6-Trailer

Der erste Trailer zu GTA 6 sah bereits ziemlich beeindruckend aus. Allerdings konnten wir in der bisher verfügbaren Version wohl gar nicht alle Details bewundern, die sich darin verstecken. Das liegt nämlich daran, dass der hochgeladene Trailer von YouTube komprimiert wird.

X-User takeshi_no_uta kam allerdings auf die Idee, sich den offiziellen Upload auf der chinesischen Videoseite Bilibili einmal anzuschauen und das Video dann ins Netz zu stellen. Obwohl sowohl YouTube als auch Bilibili eine 4K-Version bieten, gibt es dennoch Unterschiede zwischen ihnen, Bilibili liefert nämlich eine deutlich höhere Bitrate und damit mehr Details.

Fans haben sich natürlich nicht lange bitten lassen und die hochaufgelöste Version direkt nach neuen Details durchforstet. Und tatsächlich können wir hier einige Dinge erkennen, die bislang nicht oder nur undeutlich sichtbar waren.

So stechen die Haut- und Haardetails von Lucia und ihrem Partner deutlicher hervor. In der Strand-Szene klebt der Sand nicht nur an den Füßen der NPCs, wir können sogar Dehnungsstreifen an den Beinen eines Charakters erkennen. Im "Rockstar Presents"-Shot können wir außerdem Teile der Innenräume der gezeigten Gebäude sehen.

Daneben zeigt die hochaufgelöste Version bessere Wassertexturen, die feinen Haare auf Lucias Armen und lässt uns den kleingedruckten Text bei der Angstipan-Plakatwerbung lesen. Wenn man bedenkt, dass all diese Szenen bereits in der Engine laufen, ist das ziemlich beeindruckend.

Bei den Entdeckungen handelt es sich bislang natürlich nur um kleine, wenn auch äußerst coole Details. Vielleicht finden Fans in den kommenden Tagen noch mehr, die Community ist bekanntermaßen ziemlich fleißig. Viel mehr bleibt ihnen auch nicht, immerhin lässt Rockstar mit einem zweiten Trailer bislang auf sich warten – und das, obwohl GTA 6 nach aktuellem Stand im Herbst 2025 erscheinen soll.

Interessieren euch solch kleine Details zu GTA 6 noch oder wollt ihr inzwischen einfach nur noch neues Material?