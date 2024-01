GTA 6-Fan baut detaillierte Satellitenkarte der Spielwelt - dieses Leonida würden wir gern besuchen

Vice City ist der Hauptschauplatz von GTA 6 – aber Lucia und Jason können auch das Umland besuchen.

Vor knapp anderthalb Monaten hat Rockstar endlich den heiß erwarteten nächsten Teil der GTA-Reihe enthüllt. Dank des ersten Trailers zu GTA 6 wissen wir unter anderem, dass es uns in den fiktiven, an Florida angelehnten US-Bundesstaat Leonida und die darin befindliche Metropole Vice City verschlägt.

Wir werden also nicht nur die Stadt, sondern auch größere Teile des Umlands erkunden können, was natürlich schon jetzt die Frage aufwirft, wie wohl die Map der Spielwelt von GTA 6 aussehen könnte. Erfahrungsgemäß wird Rockstar das vermutlich aber bis zum Release des Spiels geheim halten, was natürlich wiederum die Kreativität vieler Fans kitzelt.

Landschaftsformen und Straßennetze genau erkennbar

Diese Fans werden nämlich kurzerhand selbst tätig und basteln schon seit Monaten fleißig eigene Mockups. Ein besonders sehenswertes Exemplar wurde kürzlich im GTA 6-Subreddit gepostet. Reddit-User RandomAmy7 teilte mehrere Bilder einer detaillierten Satellitenkarte, die die gesamte Spielwelt zeigen.

Hier könnt ihr sie euch anschauen:

Es gibt natürlich bereits andere Fan-Maps, diese zeigt aber vor allem sehr gut die unterschiedlichen Landschaftsformen wie Sümpfe, Wälder oder Felder. Selbst die Straßennetze sind deutlich erkennbar.

Der Ersteller der Karte rechnet neben Vice City noch mit drei weiteren großen Städten. Yorktown, Patriarcha und Oakhead tauchten auch schon in anderen Spekulationen auf, ebenso wie Port Gellhorn. Alle Orte sind klar erkennbar auf der Map verzeichnet.

Wir haben beim Betrachten der Bilder jedenfalls sofort Lust bekommen, dieses virtuelle Leonida zu erkunden, denn insbesondere im Vergleich zu GTA 5 dürfte hier abseits der zentralen Stadt deutlich mehr geboten werden.

Das würde allerdings natürlich voraussetzen, dass die Karte des fertigen GTA 6 auch tatsächlich so aussieht. Das ist aber wie erwähnt noch reine Spekulation. Rockstar wird sich hier wohl bis zuletzt auch nicht in die Karten (haha) schauen lassen.

Noch mehr zur Map von GTA 6

Schon vor Veröffentlichung der letzten großen Rockstar-Spiele – Red Dead Redemption 2 und GTA 5 – wurde über deren Karten der Spielwelt rege diskutiert und spekuliert, die Fan-Maps zu GTA 6 kommen also nicht von ungefähr.

Bis Rockstar diese Infos offiziell teilt, dürfte noch einige Zeit ins Land gehen – und bis zum Release von GTA 6 sowieso. Der ist nämlich bislang nur grob für das Jahr 2025 geplant. Die Fans haben also noch ausreichend Zeit, um weiter eigene Kreationen zu basteln.

Was glaubt ihr: ist die Fan-Karte realistisch? Oder wird sie letztendlich gänzlich anders aussehen?