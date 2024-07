GTA 6-Fans hoffen gerade, dass Rockstar um den 8. August Neuigkeiten verrät - das steckt dahinter

Wann gibt es neue Infos zu GTA 6? Fans hoffen gerade auf einen Termin in knapp 3 Wochen.

Im Dezember 2023 kündigte Rockstar Games GTA 6 offiziell an und gab in einem ersten Trailer schon einmal einen ersten Ausblick darauf, was uns im kommenden Open World-Spiel erwartet. Seitdem ist der Titel aber in der Versenkung verschwunden, Infoschnipsel oder gar neue Screenshots gab es bislang nicht zu sehen.

Einige Fans hoffen jetzt allerdings darauf, dass diese Info-Durststrecke bald ein Ende hat. Genauer gesagt am oder um den 8. August 2024.

Warum ausgerechnet dieses Datum? An diesem Termin wird Take-Two, die Muttergesellschaft von Rockstar, die Ergebnisse des ersten Quartals des Fiskaljahres 2025 bekannt geben. Zwar steht nicht unbedingt zu erwarten, dass dort konkrete Informationen zu GTA 6 verraten werden, die Hoffnungen der Fans liegt eher in der Vergangenheit begründet.

Denn Rockstar veröffentlichte zu den letzten beiden großen Projekten – GTA 5 und Red Dead Redemption 2 – die ersten Screenshots zu den Spielen jeweils knapp 8 Monate nach der ersten Ankündigung. Folgt man diesem Muster, könnten die ersten Bilder zu GTA 6 dementsprechend im August 2024 präsentiert werden.

Wie wahrscheinlich ist das?

Es kann natürlich sein, dass Rockstar das Muster der letzten großen Spiele beibehält, das wäre dann allerdings vermutlich ein ziemlich großer Zufall. Die Entwickler*innen werden Bilder und Infos veröffentlichen, sobald sie die Zeit dafür gekommen sehen bzw. das Material dementsprechend veröffentlichungsreif ist. Die Hoffnungen der Fans sind also durchaus nachvollziehbar – hier spielt allerdings auch eine ganze Menge Wunschdenken hinein.

Dass es aber anderweitige Infos zu GTA 6 im Rahmen des Finanzberichtes geben könnte ist alles andere als unrealistisch. Erst im Mai hatte Take-Two bei einem ähnlichen Termin das Zeitfenster für den Release des Spiels konkreter eingegrenzt – auf den Herbst 2025.

Unabhängig davon, wann es jetzt wirklich die nächsten Infos zum Spiel gibt, bleibt GTA 6 sicher eines der heißerwartetsten Spiele überhaupt. Schauplatz des Titels is der an Florida angelehnte fiktive US-Bundesstaat Leonida mit dem zentralen Knotenpunkt Vice City (Miami).

Der erste Trailer lässt bereits vermuten an, dass es zwei spielbare Hauptfiguren geben wird, von denen eine Lucia heißt. Der Name ihres Partners ist noch nicht offiziell bestätigt, Leaks deuten allerdings stark auf "Jason" hin.

Was glaubt ihr: Wann erfahren wir etwas neues zu GTA 6?