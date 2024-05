GTA 6-Release: Publisher enthüllt konkretes Zeitfenster für 2025

Jetzt ist klar: Auf GTA 6 werden wir noch etwa anderthalb Jahre warten müssen.

GTA 6 gehört sicherlich zu den am heißest erwarteten Spielen überhaupt. Bislang war lediglich bekannt, dass das Open World-Spiel von Rockstar im Jahr 2025 erscheinen wird. Jetzt wurde das Zeitfenster für den Release genauer eingrenzt.

Das enthüllte Publisher Take-Two im aktuellen Finanzbericht für das Fiskaljahr 2024. Dort heißt es konkret:

"Unser Ausblick spiegelt eine Verkleinerung des zuvor von Rockstar Games festgelegten Zeitfensters vom Kalenderjahr 2025 auf Herbst 2025 für Grand Theft Auto VI. [...]

Wir können also irgendwann im Herbst 2025 mit dem Release von GTA 6 rechnen. Ein konkreter Monat oder gar Datum wurde noch nicht genannt. An der Qualität des Titels hat Take-Two aber schon jetzt keinen Zweifel:

"Wir sind sehr zuversichtlich, dass Rockstar Games ein unvergleichliches Unterhaltungserlebnis liefern wird, und unsere Erwartungen an die kommerzielle Wirkung des Titels steigen weiter." take2games.com

1:30 GTA 6: Der Enthüllungs-Trailer aus dem Dezember 2023

GTA 6-Release ganz in der Tradition der letzten Rockstar-Spiele

Vor einigen Monaten hatte es noch Gerüchte gegeben, dass GTA 6 möglicherweise schon Anfang des Jahres, zwischen Januar und März erscheinen könnte, viele hatten auf die erste Jahreshälfte gehofft. Leider wird es nun doch etwas länger dauern.

Wirklich überraschend ist das nun genannte Zeifenster dennoch nicht. Denn schon die letzten beiden großen Rockstar-Spiele (GTA 5 und Red Dead Redemption 2) erschienen jeweils in den Herbstmonaten (September 2013 und Oktober 2018). GTA 6 wird sich nun offenbar in diese Riege einreihen – wenn das Spiel nicht noch einmal verschoben wird.

Rockstar und Take-Two hatten GTA 6 vor einem knappen halben Jahr mit einem ersten Trailer enthüllt. Als Plattformen sind bislang die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S bestätigt, für die Last Gen-Konsolen wird der Titel vermutlich nicht mehr erscheinen.

Schauplatz des heiß erwarteten Open World-Spiels von Rockstar ist der an Florida angelehnte fiktive US-Bundesstaat Leonida mit dem zentralen Knotenpunkt Vice City (Miami). Der erste Trailer deutet an, dass es zwei Hauptfiguren geben wird, von denen eine Lucia heißt. Der Name ihres im wahrsten Sinne des Wortes "Partner in crime" ist bislang noch nicht bekannt, im Jahr 2022 aufgetauchte Leaks deuten aber eindeutig auf "Jason" hin.

Hättet ihr mit einem Release im Herbst 2025 gerechnet – oder deutlich früher?