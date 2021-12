Ja, Rockstar hat immer wieder neue Ankündigungen im Gepäck, aber es sind einfach nicht die Neuigkeiten, auf die die meisten Fans so sehnlich warten. So wurde nach der Remastered Trilogy nun eine Story-Erweiterung für GTA Online angekündigt, die GTA 5-Protagonist Franklin zurückbringt. Das Problem dabei: Viele wollen "GTA 5" nicht mehr hören. Fans warten ungeduldig darauf, zu erfahren, wann GTA 6 erscheinen wird. Das hat eine Welle von Memes auf Social Media ausgelöst. Wir verraten euch mehr darüber.

Fans trollen Rockstar

Darum geht's: GTA 6 wird kommen, aber wann – und was drinsteckt – darüber kann aktuell nur spekuliert werden. An Spekulationen mangelt es auch sicher nicht. Mit handfesten Infos hält sich Rockstar dagegen bedeckt. Dass dafür jetzt mit "The Contract" eine Story-Erweiterung für GTA Online angekündigt wurde, besänftigt nicht etwa die Gemüter, sondern sorgt dafür, dass verzweifelte und wütende Fans sich in Galgenhumor üben und das Entwicklerteam trollen.

Die vielfach geposteten Memes ließen wie dualshockers.com berichtet, GTA 6 wieder in den Trends auftauchen. Its_menieb drückt die Enttäuschung mit folgenden Bildern und diesem Kommentar passend dazu aus:

GTA 6 trendet zum 84. Mal. Es ist nur ein weiterer GTA Online DLC.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Pizza__Dad wählt ein Video und schreibt dazu:

Ich: Eine neue GTA Story-Linie bedeutet hoffentlich, dass GTA 6 kommt. Rockstar:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

JayyTee10554183 führt der Community vor Augen, wie lange es her ist, dass GTA 5 erschienen ist (acht Jahre):

GTA 5 ist so alt, dass dieses Chick ein iPhone 4 hat. Wo ist GTA 6?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mehr aus dem GTA-Universum:

Anderen Fans ist ihr Sinn für Humor inzwischen vergangen und sie äußern sich einfach nur verärgert oder enttäuscht. Tobelmannryan6 fordert beispielsweise:

Wenn ihr aufhört, GTA Aufmerksamkeit zu schenken und Geld dafür auszugeben, würden wir GTA 6 vielleicht schon bekommen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Hier könnt ihr euch einen Trailer zur GTA Online-Erweiterung ansehen:

Der Mangel an Infos über GTA 6 führt also nicht zu einem Mangel an Gesprächsstoff und Memes. Fest steht, dass es bis zum Release so oder so noch dauern wird. Die angekündigte Mission in GTA Online, die Auslöser für den neuerlichen Aufschrei war, startet dagegen schon am 15. Dezember. GTA 5-Protagonist Franklin hat darin eine Agentur gegründet, die dem prominenten Klientel von Vinevood bei der Lösung von "Elite-Problemen" helfen soll.

Was haltet ihr von der Sache?