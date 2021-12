GTA Online-Überraschung: Neue Story-Mission bringt GTA 5-Held Franklin zurück

Seit Jahren schon warten GTA 5-Fans auf neue Singleplayer-Inhalte für das Hauptspiel, bekamen aber immer nur GTA Online-Updates. So auch jetzt - allerdings dürfte das trotzdem verlockend sein. Mit der neuen GTA Online-Mission "The Contract" dürfen wir nämlich wieder in die Rolle von GTA 5-Held Franklin schlüpfen, der dem Rap-Superstar Dr. Dre dabei helfen muss, dessen unveröffentlichte Musik wiederzubeschaffen.

Nach dem Ende von GTA 5 - Das Wiedersehen mit Franklin

Schon vor einigen Wochen gab es Gerüchte, dass Dr. Dre in der Entwicklung neuer GTA-Inhalte involviert sei - hier hofften viele Fans allerdings auf ein Indiz auf GTA 6. Stattdessen wird der Musiker neue Songs innerhalb von GTA Online veröffentlichen. Und dieser Release wird durch die Story-Mission The Contract auch spielbar gemacht.

Wann geht's los? Die Story-Mission mit Dr. Dre und Franklin startet ab dem 15. Dezember innerhalb von GTA Online - kann allerdings auch im Singleplayer gespielt werden.

Worum geht's in der Geschichte? Nach den Ereignissen von GTA 5 hat Franklin eine neue Agentur namens F. Clinton and Partner gegründet, die dem prominenten Klientel von Vinevood bei der Lösung von "Elite-Problemen" helfen soll. Was auch immer das für Probleme sind.

Die Top-Gelegenheit, die Agentur berühmt zu machen, folgt auch gleich, denn Franklin gerät an Dr. Dre, der sein Smartphone verloren hat, beziehungsweise merkt, dass es "in die falschen Hände" geraten ist - Das ist deswegen eine heiße Sache, da sich auf dem Smartphone neue, unveröffentlichte Musik von Dre befindet.

Neue Story, neue Fahrzeuge, neue Musik

Es liegt nun also an uns, Dre unter die Arme zu greifen. Und um das möglich zu machen, tut sich Franklin mit der Hackerin Imani zusammen und begibt sich in Los Santos auf die "wilde Jagd" nach dem Smartphone. Mit dem GTA Online-Update wird es aber nicht nur die neue Mission geben, sondern auch zusätzliche Aufträge für Franklins Agentur, neue Fahrzeuge sowie Waffen und natürlich auch den Release von Dr. Dres neuer Musik - die gibt es nämlich wirklich.

In den nächsten Tagen will Rockstar mehr zu The Contract verraten und wird vermutlich einen Trailer enthüllen, der die Story-Mission im Detail vorstellt.

Habt ihr Lust auf das Wiedersehen mit Franklin?