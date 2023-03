GTA 6: Geleakter Screenshot deutet gigantisches Ausmaß von Vice City an

In GTA 6 verschlägt es uns wohl wieder nach Vice City – und die Stadt könnte riesig werden.

GTA 6 kehrt nach Vice City zurück, das steht mehr oder weniger fest. Aber wie groß die Stadt dann letzten Endes wird, wissen wir natürlich noch nicht. Es gibt allerdings einen geleakten Screenshot, der das schon ganz gut verdeutlichen könnte. Das glauben zumindest einige Fans, es ist aber kompliziert.

Größer als GTA 5? Auf einem geleakten Screenshot aus der frühen Alpha-Version von GTA 6 sieht es ganz danach aus, als würden wir im kommenden Teil der Grand Theft Auto-Reihe eine richtig große Stadt erkunden. Die könnte selbst Los Santos aus GTA 5 in den Schatten stellen.

Das ist zu sehen: Wir sehen den Protagonisten auf einem Gehweg an der Straße stehen, in der Nähe eines Autos. Hinter ihm gibt es noch mehr Asphalt und Grau, diverse Autos, Straßen, Fußgänger*innen und eine Art Platz. Im Hintergrund lassen sich einige Hochhäuser ausmachen, die teilweise im Nebel verschwinden.

Solange das Bild nicht gelöscht wird, findet ihr es auch hier auf Reddit:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Reddit-Inhalt

Geleakter Screenshot macht Hoffnung: Die Entfernung macht den Unterschied. Auf dem Bild lässt sich ganz gut abschätzen, dass wir sehr weit von den Hochhäusern im Hintergrund entfernt sein müssen. Aber offenbar befinden wir uns immer noch in der Stadt selbst. Das könnte bedeuten, dass Vice City wirklich riesig ausfällt.

Oder, wie es der Urheber des Posts ausdrückt:

"Wenn du in GTA 5 so weit von den hohen Gebäuden entfernt wärst, wärst du mit Leichtigkeit schon außerhalb der Metropolregion. Währenddessen sieht es hier so aus, als wäre man noch in der Stadt. Die Stadt erscheint riesig."