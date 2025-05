GTA 6-Detektive glauben, auf einem der Promobilder ein Kind gesehen zu haben - was eine echte Besonderheit wäre

In GTA 6 spielen wir als Jason und als Lucia, aber ob es Kinder geben wird, steht noch in den Sternen.

GTA 6 wurde zwar auf 2026 verschoben, dafür aber auch in einem neuen Trailer und 70 Bildern endlich etwas ausführlicher gezeigt. Diese Bilder und das Video verraten womöglich schon eine ganze Menge über Rockstars Open World-Blockbuster und eine Entdeckung sorgt jetzt für besonders großes Staunen: Einige Fans meinen, ein Kind entdeckt zu haben.

GTA 6-Bild zeigt womöglich ein Kind und das wäre ein absolutes Novum für die Reihe

Darum geht's: Auf einem Bild, das der Grassrivers-Region zugeordnet wird, ist auf der Terrasse an einem Restaurant-Tisch eine Person zu sehen, die wie ein Kind wirkt. Es ist auf jeden Fall ein deutlich kleinerer Mensch und wird von einigen potentiellen GTA 6-Fans als Kind interpretiert.

Wieso ist das so etwas Besonderes? In der GTA-Reihe werden Kinder zwar immer mal wieder erwähnt oder sie kommen auch in Zwischensequenzen vor, aber nie im eigentlichen Gameplay.

Ganz einfach deshalb, weil es in der Grand Theft Auto-Reihe traditionell möglich ist, sämtliche NPCs (also Nicht-Spieler-Charaktere) über den Haufen zu schießen, totzuprügeln oder mit dem Auto zu überfahren. Bei Kindern zieht Entwicklerstudio Rockstar aber eine Grenze, die dürfen in den Spielen nicht zu Schaden kommen.

Hier könnt ihr euch den Beitrag und das Bild anschauen, das eventuell ein Kind zeigt:

Ist das wirklich ein Kind? Das ist natürlich die Frage der Fragen. Es könnte auch einfach ein kleiner Erwachsener sein, ein Teenager oder ein Fehler, ein Problem mit der Perspektive. Sicher lässt sich das nicht sagen, vor allem, weil die Person auf dem Bild nur so klein zu sehen ist.

Wie realistisch ist es, dass in GTA 6 Kinder herumlaufen? Wir halten es für sehr unwahrscheinlich, dass Rockstar hier plötzlich von der althergebrachten Herangehensweise abweicht.

Es dürfte eher keine Kids im Spiel geben – und wenn, dann vielleicht so wie in Red Dead Redemption 2. Dort gab es zwar Kinder, wir konnten ihnen aber nichts tun.

Dass Rockstar hier auf dem Bild einen Fehler gemacht und veröffentlicht hat, glauben wir auch eher nicht. Aber nichtsdestotrotz haben wir es hier eben einfach nur mit Bildern zu tun, die ein Jahr vor dem Release des Spiels veröffentlicht wurden und kein echtes Gameplay zeigen. Ihr solltet sie also mit der gebotenen Vorsicht genießen und immer daran denken, dass sich das fertige Spiel gehörig davon unterscheiden kann.

Wie denkt ihr über Kinder in Videospielen ganz allgemein und in GTA 6 im Speziellen? Glaubt ihr, es wird welche geben und wenn ja, wie?