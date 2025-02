GTA 6 könnte deutlich mehr Fan-Inhalte bekommen, ähnlich wie in Fortnite oder Roblox - das deutet drauf hin

Riesige Werbeaufsteller im Stile des VICE-Zeichens aus dem Trailer? Je nach Umfang der nutzererstellen Inhalte könnte so etwas in GTA 6 durchaus möglich sein.

Dass Grand Theft Auto 6 ein riesengroßes Open World-Spiel wird, über das wir alle auch nach dem Launch noch lange sprechen werden, steht schon jetzt fest. Aber wird es dort auch die Möglichkeit geben, Ingame-Items und angepasste Spielerfahrungen zu erstellen – ähnlich wie beispielsweise in Spielen wie Fortnite oder Roblox?

Das deutet zumindest ein aktueller Bericht von Digiday an, laut dem sich Verantwortliche von Rockstar Games mit einigen Roblox- und Fortnite-Creators sowie Erstellenden von GTA Online-Inhalten getroffen haben sollen. Dabei soll das Potential dieser "Custom Experiences" besprochen worden sein.

Was bedeutet das konkret? In den oben erwähnten Spielen ist es möglich, beispielsweise Spielumgebungen anzupassen oder spezifische Ingame-Items zu erstellen. Dadurch wären dann auch Kooperationen Tür und Tor geöffnet: Firmen könnten etwa ihre Logos im Spiel platzieren und GTA 6 dadurch als Werbeplattform nutzen. Creator könnten zudem an den Verkäufen der erstellten Items partizipieren.

Fan-Inhalte könnten eigenes Markenzeichen abschwächen

Dadurch würde GTA 6 zu einer Art Metaverse werden, dass sich über diese Schnittpunkte der echten Welt deutlich mehr annähern, allerdings auch eines ihrer eigenen Markenzeichen ein Stückweit verlieren würde.

Denn Rockstar verbaute stets Fantasiemarken wie "Pisswasser" in ihren eigenen Spielen, stets mit einem Augenzwinkern. Die Integration echter Marken – wenn auch nur in Teilen des Spiels – würde das natürlich enorm aufweichen.

Der Digiday-Bericht merkt an, dass die Gespräche "relativ offen geblieben" seien. Es ist also unklar, ob sich das neue GTA den Fan-Inhalten deutlich mehr öffnen wird oder nicht. Das Potenzial wäre bei einem der größten Namen in der Spieleindustrie aber in jedem Fall gigantisch.

Ob GTA 6 tatsächlich zu einer Art Metaverse wird, steht ähnlich in den Sternen wie der Termin für einen zweiten Trailer. Seit der offiziellen Ankündigung sind über 14 Monate vergangen, in denen wir keine neuen Details zum Spiel erfahren haben. Der Release-Termin im Herbst 2025 ist allerdings nach wie vor geplant, wie erst kürzlich in einem Bericht von Rockstar-Mutterkonzern Take-Two bestätigt wurde.

Was würdet ihr davon halten, wenn es in GTA 6 die Möglichkeit geben würde, deutlich mehr User-Generated Content zu erstellen?