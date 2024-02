Leak: GTA 6 bringt wohl das zurück, was alle wahren Fans von GTA San Andreas kennen

Auf Spotify haben spitzfindige Fans einen Hinweis auf einen möglichen Radiosong in GTA 6 entdeckt.

Im Dezember 2023 sorgte der Debüt-Trailer von GTA 6 für riesige Wellen im Netz. Bis zum Release des zweiten Trailers dürfte es noch ein ganzes Weilchen dauern, weshalb sich Fans an jeden noch so kleinen Hinweis-Schnippsel zum kommenden Open World-Spiel klammern, den sie finden.



Was ist neu? Nun wurde auf Spotify ein Hinweis auf einen möglichen Radiosong in GTA 6 entdeckt – und davon dürften Grand Theft Auto: San Andreas-Fans sofort einen Ohrwurm bekommen (via Comicbook).

Ist das der erste GTA 6-Radiosong?

Um diesen Song geht es: "Ring my Bell" von Anita Ward.

Darauf deutet zumindest die Spotify-Seite der Künstlerin, auf der ein GTA 6-Banner entdeckt wurde. Dieser taucht lediglich in der Browser-Variante des Musik-Streaming-Anbieters auf, nicht aber in der Spotify-App.

Gut möglich also, dass hier versehentlich, vielleicht durch einen technischen Fehler, vorschnell ein erneuter GTA-Auftritt des 70er-Jahre-Disco-Hits geleakt wurde.

Der GTA 6-Banner auf der Spotify-Page von Anita Ward.

Na, klingelt's? "Ring my Bell" ist bereits beim Radiosender "K-JAH West" in San Andreas zu hören. Allerdings als Reggae-Version von den Blood Sisters.

Nun sieht's ganz so aus, als ob es der originale Song von Anita Ward ins kommende Rockstar-Spiel schafft.

Oder als Song im 2. GTA 6-Trailer? Alternativ könnte das Lied auch den nächsten Trailer von GTA 6 begleiten, allerdings dürfte der noch eine ganze Weile auf sich warten lassen, zumindest dann, wenn wir auf Rockstars traditionellen Veröffentlichungs-Rhythmus von Trailern zurückblicken:

Grand Theft Auto 6 erscheint im Jahr 2025 für die PS5 und Xbox Series X/S. Eine PS4- und Xbox One-Version des kommenden Open World-Actionspiels wurde nicht angekündigt, ebenso wenig eine PC-Version.

Welche Radiosender und Songs aus älteren Serienteilen sollten in Grand Theft Auto 6 eurer Meinung nach zurückkehren? Wir sind sehr auf eure Antworten in der Kommentarsektion gespannt.