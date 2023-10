GTA 6 will laut Leak technisches Debakel vermeiden und wird deshalb auf einer Plattform verschoben

GTA 6 wird mehr als ein Jahrzehnt (!) nach dem letzten Teil erscheinen.

Aktuell brodelt die Gerüchteküche zum kommenden GTA-Teil wieder besonders stark. In den vergangenen Tagen tauchten Infos über ein vermeintliches Detail auf, dass der Titel bieten soll, tausende Fans fieberten zudem im Subreddit einer möglichen offiziellen Ankündigung entgegen.

Offizielle Infos gibt es bislang nach wie vor nicht. Weswegen derzeit besonders gut auf Branchen-Insider und Leaker gehört wird.

Einer davon ist Tez2, der sich jetzt im inoffiziellen GTA Forum über eine mögliche Verschiebung einer bestimmten Version von GTA 6 – wie es mutmaßlich heißen wird – geäußert hat. Er beruft sich dabei auf interne Quellen.

Launch von GTA 6 wohl nicht für alle Plattformen gleichzeitig

Welche Version soll später kommen? Die PC-Fassung des nächsten GTAs. Diese soll laut Tez2 nicht wie ursprünglich geplant zum Launch zusammen mit den Konsolenfassungen erscheinen, sondern etwas verspätet.

Was sind die Gründe für die angebliche Verschiebung? Laut Tez2 seien technische Gründe ausschlaggebend. Die PC-Version laufe noch mit deutlich mehr Bugs als die Konsolenversionen. Um ein technisches Debakel zum Start zu vermeiden – in der jüngeren Vergangenheit gab es zum Beispiel bei Star Wars Jedi: Survivor und The Last of Us Part 1 gravierende Probleme auf dem PC – habe man sich entschieden, die Veröffentlichung der PC-Version nach hinten zu verschieben.

Wie viel später soll die PC-Version erscheinen? Der Leaker spricht von "ein paar Monaten".

Was ist dran an diesem Gerücht?

Generell gilt natürlich wie bei allen GTA 6-Gerüchten: Vorsicht! Denn Rockstar hat zwar die Existenz eines neuen GTA-Teils bestätigt, bislang gibt es aber keinerlei Andeutungen für einen konkreten Release-Termin, geschweige denn etwaige Verschiebungen für bestimmte Plattformen.

Dennoch ist es eine starke Quelle: Tez2 gilt als einer der zuverlässigsten Insider für Rockstar überhaupt, mehrere seiner Prognosen für GTA- oder Red Dead Redemption-Spiele trafen in der Vergangenheit tatsächlich zu.

Generell wäre ein nachträglicher PC-Release des nächsten großen Rockstar-Spiels zudem nicht ungewöhnlich. Auch GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wurden jeweils erst mit über einem Jahr Abstand nach den Konsolen-Releases auf den PC gebracht – auch wenn das damals keine technischen Gründe hatte.

Letztendlich wird nur Rockstar selbst diesbezüglich für Klarheit sorgen können. Doch die hüllen sich nach wie vor in Schweigen. Die spannende Frage ist: Wie lange noch?

Was glaubt ihr: Wird GTA 6 noch in diesem Jahr offiziell angekündigt?