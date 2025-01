GTA 6-Leaker verrät angebliche Gameplay-Details des Spiels - offenbar sind Zerstörungen an Gebäuden möglich

Lucia (links) ist bereits als Charakter in GTA 6 bestätigt, ihr Partner (rechts) hat noch keinen offiziellen Namen, soll dem Vernehmen nach aber Jason heißen.

Das Jahr 2025 hat begonnen und nach wie vor gibt es kein neues offizielles Lebenszeichen von GTA 6, das nach dem ersten Trailer im Dezember 2023 komplett abgetaucht ist. Gesprochen wird dennoch über das Spiel, hauptsächlich in Spekulationen und Gerüchten.

Die neuesten davon stammen von einem namentlich nicht bekannten Leaker, der bereits in der Vergangenheit vermeintliche Details zu Grand Theft Auto 6 verraten hat. Auf X (ehemals Twitter) sind seine Aussagen zu diversen Gameplay-Details zusammengefasst.

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

Autoplay

Die vermeintlichen Gameplay-Details von GTA 6 im Überblick

Die Fahrphysik soll deutlich realistischer sein, jedes Auto hat ein anderes Handling, das zudem von Upgrades beeinflusst werden soll

soll deutlich realistischer sein, jedes Auto hat ein anderes Handling, das zudem von Upgrades beeinflusst werden soll Wesentlich detaillierteres Schadensmodell von Fahrzeugen : Einzelteile können abfallen und bei hohen Geschwindigkeiten und Frontalaufprall-Unfällen sollen Autos auch in mehrere Teile gerissen werden können.

: Einzelteile können abfallen und bei hohen Geschwindigkeiten und Frontalaufprall-Unfällen sollen Autos auch in mehrere Teile gerissen werden können. Waffenauswahl zu Fuß erfolgt über ein Radmenü.

zu Fuß erfolgt über ein Radmenü. In Autos gibt es ein separates Auswahlmenü für weitere Waffen, Aufsätze, Klamotten, etc.

Grafisch soll GTA 6 besser als Red Dead Redemption 2 aussehen. Besonders die Stürme und Hurrikanes sollen beeindruckend wirken, weil sich etliche Spielweltdetails im Wind biegen und NPCs Schutz suchen.

soll GTA 6 besser als Red Dead Redemption 2 aussehen. Besonders die Stürme und Hurrikanes sollen beeindruckend wirken, weil sich etliche Spielweltdetails im Wind biegen und NPCs Schutz suchen. Beide spielbaren Hauptcharaktere haben unterschiedliche Bewegungsmuster , schießen anders, halten Waffen anders etc.

, schießen anders, halten Waffen anders etc. Es gibt deutlich mehr kleinere Animationen und Bewegungsmöglichkeiten (Hochziehen an Kanten oder Überklettern kleinerer Hindernisse, zwischen Dächern hin- und herspringen etc.).

(Hochziehen an Kanten oder Überklettern kleinerer Hindernisse, zwischen Dächern hin- und herspringen etc.). Stealth-Animationen sollen sich nun "moderner" anfühlen, ähnlich wie in Hitman oder Ghost Recon-Spielen.

sollen sich nun "moderner" anfühlen, ähnlich wie in Hitman oder Ghost Recon-Spielen. Kleidung hat eigene Physik, Waffen lassen sich unter T-Shirts verstecken, Kleidung wird schmutzig, blutig etc.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Kleine Gebäude in größerem Maße zerstörbar?

Besonders interessant sind die Ausführungen zu Gebäudezerstörungen. Laut des Leakers sollen knapp 40 Prozent der Gebäude in GTA 6 begehbar sein, in größeren wie Wolkenkrazern oder Einkaufszentren lassen sich Türen und Fenster zerstören.

Kleine Gebäude wie etwa Tankstellen und Läden sollen sogar noch "zerstörbarer" sein, samt eingerissener Wände oder der Möglichkeit, die Bauten abzubrennen. Grundlegende Teile würden dann allerdings immer noch stehen, komplett zerstörbar sind die Gebäude also nicht.

Für GTA-Verhältnisse wäre das in jedem Fall eine kleine Revolution, denn speziell Gebäude waren in GTA-Spielen bislang nur über gescriptete Sequenzen in bestimmten Missionen zerstörbar. Gerade deshalb sollten die Aussagen des Leakers natürlich auch mit extremer Vorsicht betrachtet werden.

Aktuell deutet nämlich nicht wirklich etwas auf derart umfangreiche Zerstörungen hin, auch der erste Trailer lässt keine Rückschlüsse diesbezüglich zu. Zudem gibt es keine Hinweise auf mögliche Engine-Verbesserungen in der Hinsicht, wobei RAGE (die Engine von Rockstar Games) gleich mehrere Physiksysteme beinhaltet und diese durchaus um den Zerstörungsaspekt erweitert werden könnten.

Die Frage, ob an den Gerüchten tatsächlich etwas dran ist, kann aber nur Rockstar beantworten – und die schweigen sich bekanntlich weiterhin aus. Möglicherweise sehen wir ja in einem zweiten Trailer einen Hinweis auf mögliche Gebäudezerstörungen, wann der allerdings erscheinen wird, steht in den Sternen.

Der Release von GTA 6 soll dagegen weiterhin im Herbst 2025 stattfinden. Bislang ist der Titel für PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt.

Für wie realistisch haltet ihr die Gerüchte?