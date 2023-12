Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6: PS5 und Xbox Series X/S bestätigt, der Rest guckt in die Röhre

Auf diesen Plattformen erscheint GTA 6.

Rums! Heute Nacht hat es geknallt und Rockstar hat den GTA 6-Trailer überraschend rausgehauen, kurz nachdem das heiß erwartete Video bereits in einer schlechten Version auf X/Twitter geleakt wurde. Im gleichen Atemzug gibt Rockstar nicht nur das Release-Fenster für GTA 6 an, sondern es sind auch die Plattformen bekannt, auf denen das Open World-Spiel erscheinen wird.

GTA 6 Release - Wann und auf welchen Plattformen erscheint GTA 6?

In einer Pressemitteilung vom 4. Dezember 2023 gibt Publisher Take-Two bekannt, dass GTA 6 im Jahr 2025 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen wird. Ein konkretes Release-Datum für GTA 6 ist noch nicht bekannt.

Das neue Grand Theft Auto kommt demnach nicht für PS4 und Xbox One auf den Markt. Eine PC-Version wird in der PM ebenfalls nicht erwähnt, allerdings ist ein nachträglicher PC-Release möglich. Zumindest erschien GTA 5 knapp anderthalb Jahre nach dem Launch auf PS3 und Xbox 360 für den PC.

Schaut euch den ersten Trailer zu GTA 6 an

Grafisch macht das neue GTA jetzt schon eine wahnsinnig gute Figur und besticht mit malerischen Sonnenuntergängen und einer hohen NPC-Dichte. Ein auf PS5 und XBox Series X/S fokussierter Release ergibt folglich Sinn. Schaut euch hier den ersten Trailer an:

1:30 GTA 6: Der erste Trailer ist da und verrät Release-Zeitraum

GTA 6 erscheint 2025 und führt uns zurück nach Vice City. Diesmal verschlägt es uns in eine moderne Version der an Miami angelehnten Stadt an der Ostküste der USA. Im Trailer sehen wir nicht nur weite Strände und Wolkenkratzer, sondern auch Florida-typische Sümpfe mit dichter Vegetation.

Mehr Infos zum Trailer:

Star des ersten GTA 6-Trailers und eine der beiden Hauptfiguren ist Lucia, die offenbar frisch aus dem Knast entlassen wurde. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber Jason (der zweite Protagonist von GTA 6, der womöglich ebenfalls spielbar ist) erlebt die Heldin eine actiongeladene Gangster-Geschichte.

Was ist eure Meinung zum allerersten Trailer von GTA 6 und auf welcher Plattform werden ihr den neuesten Ableger der Open World-Actionreihe zocken?