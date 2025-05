GTA 6-Fans wollen den nächsten Schauspieler eines Charakters gefunden haben - Schuld ist ein T-Shirt

Ist der Schauspieler von Raul Bautista etwas schon bekannt?

Nachdem Fans bereits glauben, die Schauspieler*innen von Lucia und Jason erkannt zu haben, rückt nun ein weiterer GTA 6-Charakter in den Fokus – diesmal ausgelöst durch ein verräterisches T-Shirt auf Instagram.

Wer spielt Raul Bautista?

Konkret geht es um den Bankräuber Raul Bautista, der im zweiten GTA-6-Trailer gemeinsam mit Lucia und Jason in eine heftige Schießerei mit der Polizei gerät – offenbar nach einem gescheiterten Überfall:

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Laut der offiziellen Website wird Bautista als „zuversichtlich, charmant und gerissen“ beschrieben – gleichzeitig aber auch als jemand, der beim großen Coup manchmal zu viel riskiert. Genau dieser Charakter könnte nun enttarnt worden sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Auf der Plattform X tauchten kürzlich Screenshots von der Instagram-Seite des spanischen Schauspielers Óscar Jaenada auf. Darauf ist er zu sehen – mit einem Kaffee in der Hand und einem T-Shirt, das Raul Bautistas Gesicht zeigt. Die Ähnlichkeit mit der Figur im Trailer ist frappierend.

Ein dummer Zufall – oder gezielter PR-Move?

Normalerweise äußern sich Schauspieler*innen, die mit GTA in Verbindung gebracht werden, äußerst vage – vermutlich wegen strenger Geheimhaltungsverträge (NDAs). Sollte Jaenada tatsächlich in GTA 6 mitspielen, könnte der Post gegen solche Vereinbarungen verstoßen. Ob es sich also um ein unbedachtes Versehen handelt, oder vielleicht sogar um ein absichtliches Ablenkungsmanöver, bleibt offen.

Wer ist Óscar Jaenada?

Falls euch der Name nichts sagt – kein Wunder. Jaenada spielte zwar in Hollywood-Produktionen wie Fluch der Karibik 4 und Rambo: Last Blood mit, war dort aber nur in Nebenrollen zu sehen. Eine größere Rolle hatte er aber im Actionfilm The Losers (2010), wo er an der Seite von Stars wie Idris Elba, Zoe Saldana, Chris Evans und Jeffrey Dean Morgan zu sehen war.

Was glaubt ihr: War das ein echter Leak oder spielt uns Rockstar hier bewusst etwas vor?