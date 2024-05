Bekannter GTA 6-Leaker will die Schauspieler von Jason und Lucia kennen - das sind wohl die Gesichter hinter dem Gangster-Duo

Nachdem der erste Trailer zu GTA 6 den Hype noch weiter angefacht hat, warten wir wieder ungeduldig auf neue offizielle Neuigkeiten zum Spiel. Bis dahin vertreiben Fans sich die Zeit mit Trailer-Analysen und daraus vermeintlichen Hinweisen.

Genauso spekulativ, aber dennoch spannend, kommt ein bekannter Leaker mit Informationen um die Ecke, die die beiden Protagonisten des Titels betreffen. Angeblich ist nun klar, welche Schauspieler*innen Lucia und Jason (Name noch nicht bestätigt) verkörpern.

Diese beiden steckten angeblich hinter Jason und Lucia

Seit Rockstar und mit Lucia und Jason die beiden Hauptfiguren von GTA 6 vorgestellt hat, wird darüber diskutiert, welche Schauspieler*innen die beiden spielen. Ende letzten Jahres wollen Fans bereits durch die optische Ähnlichkeit herausgefunden haben, dass Manni L. Perez Lucia spielt.

Der Name Bryan Zampella schwirrte dagegen für Jason etwas durchs Netz, da der Schauspieler selbst GTA 6 in Social Media-Posts anteaste (via GameRant).

Bestätigt haben Rockstar oder die Schauspieler*innen all das bislang nicht, aber durch einen neuen Leak von Michael, auch als LegacyKillaHD bekannt, wird zumindest das Gerücht um Lucia ein gutes Stück glaubwürdiger. Vielmehr noch: Angeblich haben ihm seine "zuverlässigen Quelle" verraten, wer statt Zampella wirklich hinter Jason steckt: der Schauspieler Dylan Rourke.

Falls ihr bei dem Namen nicht sofort ein Gesicht vor Augen habt, ist das kein Wunder. Der Schauspieler hatte bislang eher kleine Rollen, wie in einer Folge von Grey's Anatomy. Hierzulande ist er weniger bekannt, genauso wie Manni L. Perez. Daher gibt's hier direkt Bilder von beiden:

Auch wenn Manni L. Perez Lucia ähnlicher sieht, als Dylan Rourke Jason, hat das nichts zu bedeuten. Videospielcharakteren müssen nicht immer 1 zu 1 wie ihre Darsteller*innen aussehen, da es auch lediglich um Motion Capture-Aufnahmen und die Synchronisation gehen kann. Dennoch leihen sie auch immer wieder ihren Figuren nicht nur ihre Stimme und Bewegungen, sondern auch ihr Gesicht.

Beispielsweise sieht Joel aus The Last of Us Troy Baker auch nicht wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und Ellie, die von Ashley Johnson gespielt und gesprochen wird, sieht viel mehr Elliot Page ähnlich.

Im Fall von Jason könnte es sogar so zu sein, dass Dylan Rourke ihn vielleicht verkörpert, aber gar nicht synchronisiert. Der Schauspieler Gregory Connors soll seine Stimme angeblich einer Hauptfigur in GTA 6 leihen, was aber auch auf den noch unbekannten Bösewicht zutreffen könnte.

Allerdings bleibt eh abzuwarten, was hinter diesem Leak steckt. Bis auf Weiteres handelt es sich nur um ein Gerücht, zu dem Rockstar oder die Schauspieler*innen sich noch nicht geäußert haben. LegacyKillaHD ist zwar durchaus ein bekannter Leaker, aber aus er kann sich irren. Betrachtet diese Information also mit Vorsicht.

Was glaubt ihr? Hat der Leaker Recht und es handelt sich um diese beiden Schauspieler*innen? Schreibt uns eure Meinung zu all dem gerne in die Kommentare.