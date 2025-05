GTA 6 und RDR 2 spielen im selben Universum und der Beweis versteckt sich auf zwei Geldscheinen im 2. Trailer

Ausgerechnet das Geld in GTA 6 stellt eine eindeutige Verbindung her, die Fans seit Jahren suchen.

In der Flut an Details, die Rockstar Games im zweiten Trailer zu GTA 6 versteckt hat, finden besonders aufmerksame Fans aktuell massenhaft Easter Eggs. Eines davon führt sogar in die Zeit des Wilden Westens und beweist mal wieder, dass alle Rockstar-Spiele doch irgendwie immer miteinander verbunden sind.

Zwei bekannte Gesichter

Aktuell zerlegen Fans den Trailer sogar Frame für Frame und entdecken dabei die kuriosesten Details. Eines davon postete der User cph2001, der insbesondere das Papiergeld der Welt unter die Lupe genommen hat. Denn hier finden sich einige bekannte Gesichter wieder.

2:47 GTA 6 zeigt im zweiten Trailer endlich mehr von Vice City und bestätigt Jason als Charakter

Autoplay

Genauer gesagt geht es um die Zehn-Dollar-Note und die Ein-Dollar-Note, die jeweils kurz im Trailer zu sehen sind. Auf einem prangert nämlich das Gesicht von Thaddeus Waxman, auf dem anderen ist Franklin Hardin zu sehen. Beides sind Präsidenten der USA in Red Dead Redemption 2, wo ihr sie auf den sammelbaren Zigarettenkarten finden könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Dieses interessante Detail zeigt, dass beide Rockstar-Spiele im selben Universum spielen. Eine Theorie, die bisher nie zu hundertprozentig bestätigt werden konnte.

Bisher gab es nur Indizien

Dass die beiden Games verbunden sind, wurde schon seit langer Zeit vermutet. Denn schon vorher gab es Anzeichen dafür.

So könnt ihr sowohl in Michaels als auch Franklins Haus in GTA 5 Bücher vom Autor J. Marston finden, die den Titel “Red Dead” tragen. Es gibt einen Charakter, der ein T-Shirt mit dem Gesicht von John Marston trägt und in einer Pißwasser-Werbung sind sogar Szenen aus Red Dead Redemption 1 zu sehen.

Da sind die ganzen Hinweise noch nicht drin, die GTA Online über die Jahre gestreut hat. So findet ihr zum Beispiel im Haus von El Rubio das Bild der deutschen Familie, die Arthur Morgan an einer Stelle in Red Dead Redemption 2 rettet. El Rubio redet auch im Englischen oft über seinen Opa. Er hat also deutsche Wurzeln und damit eine recht eindeutige Verbindung zu RDR 2.

Ähnliche Hinweise finden sich übrigens auch zwischen GTA 3, GTA 4, Bully (im deutschen Canis Canem Edit) und Manhunt.

Wie findet ihr solche Details?