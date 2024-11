GTA 6: Entwickler bestätigt aus Versehen ultra-realistische Features im kommenden Open-World-Spiel

GTA 6 ist wohl das am meisten erwartete Spiel aller Zeiten.

Rockstars Open-World-Hoffnung GTA 6 ist weiterhin für den Herbst 2025 geplant. Obwohl die Entwickler*innen bisher nur einen kurzen Trailer zum Spiel veröffentlicht haben, geistern haufenweise vermeintliche Leaks, Gerüchte und Informationen zum neuen GTA durch das Internet.

Ein beteiligter Entwickler hat jetzt offenbar aus Versehen ein paar echte Details zum Nachfolger des extrem erfolgreichen GTA 5 verraten.

Neue Maßstäbe beim Realismus?

Das ist passiert: Der Rockstar-Entwickler Ryan Woods hat in seiner Biografie auf der Plattform LinkedIn Informationen zur Entwicklung von GTA 6 verraten. Woods hat bei Rockstar eine Stellung als 'Principal Engine Programmer' inne, kümmert sich also um die Engine von Spielen. Seit Mai 2020 arbeitet er laut dem Post an GTA 6.

Die Bio wurde auf Reddit geteilt, den Post könnt ihr euch hier ansehen:

Das wird verraten: Woods schreibt unter anderem, dass er an Rockstars hauseigener RAGE-Engine arbeitet, um diese für den Einsatz auf den Next-Gen-Konsolen und dem PC zu optimieren. Bisher war GTA 6 nur für PS5 und Xbox Series X/S bestätigt, es kann also zusätzlich von einer PC-Version des Spiels ausgegangen werden.

Darüber hinaus gibt es auch ein paar Details, was die RAGE-Engine in GTA 6 leisten soll. Unter anderem werden dabei Technologien wie Ray Tracing, Global Illumination und prozedurale Generierung von Objekten und Umgebungen genannt.

GTA 6 dürfte also ziemlich gut aussehen und erneut einen besonders hohen Detailgrad bieten. In der Vergangenheit gab es Gerüchte, dass ein Großteil der Gebäude in GTA 6 begehbar sein sollen. Die Innenräume könnten dabei prozedural generiert sein, um Abwechslung zu gewährleisten.

Diese Technologie ist allerdings nicht komplett neu. Sie kommt in vielen Spielen zum Einsatz, um beispielsweise Bäume oder Büsche in die Spielwelt zu setzen, ohne, dass sie sich immer wieder wiederholen oder allesamt einzeln designt werden müssten.

Spätestens mit Red Dead Redemption 2 hat Rockstar neue Maßstäbe beim Detailgrad in Open-World-Spielen gesetzt. Von GTA 6 erwarten Fans daher nichts anderes als das realistischste Spiel dieser Art überhaupt.

Was denkt ihr über GTA 6? Freut ihr euch darauf?