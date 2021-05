GTA 6-Release: Neues Gerücht ist Schreckensnachricht für alle Fans

Bald haben wir alle möglichen Zeitfenster abgedeckt, in denen GTA 6 von Rockstar Games erscheinen könnte. Erst kürzlich wurde das Gerücht von Twitter-User ViewerAnon in die Welt gesetzt, dass GTA 6 Ende 2023 erscheinen wird. Das neuste Gerücht eines ebenso prominenten Leakers zerschmettert nun sämtliche Träume von GTA-Fans, denn vielleicht könnte uns GTA 6 erst zum Ende der aktuellen Konsolengeneration erwarten.

Wann soll GTA 6 erscheinen? Laut Twitter-User Okami muss sich die Spielerschaft noch etwa 4-5 Jahre gedulden. Das würde bedeuten, dass wir GTA 6 nicht mehr vor 2025 spielen könnten. Das wären also zwölf Jahre nach dem Erscheinen von GTA 5, wenn sich das Gerücht bewahrheiten würde.

Das würde bedeuten, dass wir GTA 6 definitiv nicht mehr für PlayStation 4 und Xbox One, sondern für PlayStation 5 und Xbox Series X/S sehen würden. Eventuell könnt es sogar sein, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt am Ende des Lebenszyklus der PS5 und Xbox Series X/S befinden und uns auf eine Version für die darauffolgenden Konsolen einstellen müssen.

Twitter-User Okami hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, mit vielen Gerüchten richtig zu liegen. So sagte der User beispielsweise den Titel von Call of Duty: Black Ops voraus und leakte zahlreiche Informationen zu Warzone.