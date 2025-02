GTA 6-Verschiebung? Von wegen! Take-Two bestätigt Release-Zeitraum erneut

GTA 6 soll nach wie vor im Herbst 2026 erscheinen.

Grand Theft Auto 6 ist ohne Zweifel einer der größten geplanten Releases für das Jahr 2025. Da seit der Enthüllung des Spiels allerdings komplette Funktstille rund um Rockstars nächstes Open World-Spiel herrscht, fürchteten viele, der für Herbst 2025 angesetzte Release könnte nach hinten verschoben werden.

Das scheint allerdings nicht der Fall zu sein. Wie Rockstars Mutterkonzern Take-Two in einem Reporting für die letzten Quartalszahlen deutlich machte, wird weiterhin mit einem Release im kommenden Herbst geplant. Konkret heißt es:

"Mit Blick auf die Zukunft entwickelt sich dieses Kalenderjahr zu einem der stärksten, das Take-Two je hatte: Sid Meier's Civilization VII startete heute als Early Access und wird am 11. Februar offiziell veröffentlicht. Außerdem planen wir die Veröffentlichung von Mafia: The Old Country im Sommer, Grand Theft Auto 6 im Herbst und Borderlands 4 vor Jahresende."

fool.com