GTA 6: Rockstar Music-Mitarbeiter trollt Fans mit Bild aus Miami und die rasten aus

GTA 6 dürfte zu den am sehnlichsten erwarteten Spielen der gesamten Videospielkultur zählen. Zukünftige Fans spekulieren schon seit einer kleinen Ewigkeit, wann das Spiel endlich erscheint (es wird wohl noch ganz schön lange dauern, bis es soweit ist) und in was für einem Setting es dann angesiedelt ist. Besonders die zweite Frage beflügelt die Fantasie vieler Menschen und heizt die Gerüchteküche an. Immer wieder heißt es, dass Miami beziehungsweise Vice City als Spielwiese in Frage kommt. Das dürfte auch der Grund für diesen Scherz des Rockstar Music-Managers sein, der aktuell für Wirbel sorgt.

GTA 6 spielt in Miami? Fans fühlen sich durch Instagram-Post bestätigt

Darum geht's: Ein Mitarbeiter von Rockstar Music hat in seiner Instagram-Story ein Bild aus Miami gepostet. Dazu hat er Rockstar Games verlinkt und etwas über das warme Wetter dort geschrieben. Das könnte zwar irgendwas mit GTA 6 zu tun haben, wahrscheinlicher wirkt aber, dass es einfach nur ein Scherz und das Spielen mit Erwartungen vieler Fans ist.

So sieht der Post aus der Instagram-Story aus. Zu sehen ist offenbar South Beach Miami:

Link zum Reddit-Inhalt

Alles nur Spaß? Sowohl die Fans als auch der Urheber des Posts scheinen in erster Linie großes Vergnügen daran zu haben, hier eine Bestätigung für das GTA 6-Setting hinein zu interpretieren. Dass das diese Wirkung haben würde, war wohl auch dem Rockstar Music-Manager klar und es handelt sich wohl einfach um einen Troll-Move.

Oder ist da dich was dran? Nichtsdestotrotz fragen sich viele Menschen unter dem Post jetzt, ob nicht vielleicht doch mehr dahinter stecken könnte. Vor allem, dass Rockstar Games dort verlinkt wurde, gibt einigen Leuten zu denken. Außerdem wurde der Text in pinker Farbe geschrieben, was an den Vice City-Schriftzug erinnert.

Aber all das könnte natürlich genauso gut Teil des Spaßes sein. Es wirkt auch am Wahrscheinlichsten, dass sich die Person hier einfach einen Scherz erlaubt und auf Kosten leichtgläubiger Fans amüsiert. Lasst euch von ihm nicht ins Bockshorn jagen und zügelt eure Erwartungen und Hoffnungen.

Wann kommt GTA 6? Frühestens wohl erst in drei, vier oder sogar fünf Jahren. Davon gehen zumindest die meisten seriösen Einschätzungen aus. Wenn es denn überhaupt irgendwann erscheint. Aktuell wurde nämlich noch gar nichts angekündigt und Rockstar arbeitet momentan wohl in erster Linie daran, die PS5- und Xbox Series S/X-Fassung von GTA 5 und GTA Online an den Start zu bringen. Die soll im November erscheinen.

Wie schätzt ihr den Post ein? Glaubt ihr an die Möglichkeit, dass mehr dahinter steckt, oder ist das nur ein Scherz?