"Wollt ihr mich verarschen?" GTA 6-Fans können angeblichen 2025-Release kaum fassen

Bei GTA 6 sind sich alle zumindest in einer Sache einig: Bis das Spiel erscheint, dauert es noch. Nur wie lange, das ist die Frage. Einem Insider zufolge könnte das sehr viel länger sein, als die meisten wohl hoffen. Angeblich kommt Grand Theft Auto 6 nämlich erst 2024 oder gar 2025. Bis dahin sehen sich viele Fans schon in ganz anderen Sphären wandeln, ein Haus besitzen, Kinder haben und vieles andere mehr. Die Reaktionen rangieren von entsetzt bis hin zu belustigt.

GTA 6 kommt vielleicht erst 2025 und Fans packen wilde 5-Jahres-Pläne aus

Darum geht's: Womöglich müssen wir uns noch bis 2024 oder 2025 gedulden, bis wir GTA 6 spielen können. Das glaubt zumindest der bekannte Insider Tom Henderson. Der behielt in der Vergangenheit bereits mehrfach recht, die Spekulation könnte also durchaus Hand und Fuß haben. Sicher muss es damit aber trotzdem immer noch nicht sein. Hier findet ihr die Details:

Viele GTA-Fans reagieren entsetzt: Weil GTA 6 eines der am sehnlichsten erwarteten Spiele überhaupt sein dürfte, schlägt die Nachricht, dass es noch so lange bis zum Release dauern könnte, natürlich ein wie eine Bombe. Viele Fans hatten offenbar mit einem deutlich früheren Zeitpunkt gerechnet und ärgern sich jetzt.

Ein Großteil der Reaktionen zieht allerdings ziemlich amüsante bis absurde Vergleiche. Vor allem Fans der Reihe, die GTA 5 gespielt haben, betonen die extrem lange Wartezeit zwischen den beiden Veröffentlichungsterminen, wenn sich ein Launch-Datum von GTA 6 im Jahr 2025 bewahrheiten sollte.

Bis dahin sehen sich viele Fans schon in ganz anderen Umständen. Viele glauben, sie hätten bis dahin selbst bereits Kinder, sofern sie aktuell noch keine haben. Einige geben an, zur Veröffentlichung von GTA 5 in der Schule gewesen zu sein und zum GTA 6-Release das Studium zu beenden oder ganz klassisch ein Haus zu besitzen.

Ich sage: Wer weiß, was bis zum Jahr 2025 passiert und ob wir bis dahin überhaupt noch Kinder zeugen und Häuser besitzen.

Fans, die Grand Theft Auto seit dem ersten Teil spielen, setzen das Ganze in Relation.

Das Positive an der Sache ist: Bis dahin gibt es noch genug Zeit, um all die Spiele zu spielen, die bisher zu kurz gekommen sind. Wie zum Beispiel GTA 5.

Aber gut Ding will eben Weile haben, wie es so schön heißt. Erstmal muss ja auch noch die PS5- und Xbox Series X/S-Version von GTA 5 erscheinen. Die will dann noch eine Weile zusammen mit GTA Online unterstützt werden und irgendwann dann viel später kommt vielleicht irgendwann mal GTA 6 – wenn überhaupt.

Wie war eure Reaktion auf den möglichen Release-Zeitpunkt 2025? Wo seht ihr euch in vier Jahren?